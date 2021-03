W Polsce najwięcej zakażeń od listopada 2020: „trzecia fala nabiera impetu”

Ministerstwo Zdrowia opublikowało trzeciego marca codzienny raport dotyczący sytuacji epidemicznej w Polsce. W kraju odnotowano 15 698 nowych zakażeń koronawirusem. Jak wynika z danych, służby po raz ostatni informowały o tak wysokich liczbach pod koniec listopada 2020 roku.

Bez szans na zmiany przed Wielkanocą

Środowe dane skomentował w Radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przyznał, że Polacy nie powinni spodziewać się łagodzenia obostrzeń przed Wielkanocą. Zwrócił uwagę, że sytuacja epidemiczna w kwietniu wciąż nie będzie normalna. Dodał też, że przestrzeganie obecnych restrykcji zagwarantowałoby brak wzrostu liczby zakażeń. – Wyniki wskazują, że trzecia fala nabiera impetu. [...] To bardzo niepokojące dane – skomentował Waldemar Kraska. Zaapelował też, by osoby chore nie leczyły się na własną rękę a zgłaszali do lekarzy.



Wysoki wzrost liczby zakażeń może wiązać się z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń w województwach z najwyższym wskaźnikiem infekcji. Powrotem do twardego lockdownu zagrożone jest m.in. Pomorze. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że ewentualne zmiany mają być ogłoszone pod koniec pierwszego tygodnia marca lub na początku drugiego.