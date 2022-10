W Oslo powstała tęczowa ulica. To hołd dla ofiar strzelaniny w klubie gejowskim

Ulica Rosenkrantza została pomalowana na kolory tęczy we wrześniu 2022 roku. Fot. Ssu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ulica Rosenkrantza w Oslo została pomalowana na kolory tęczy. To upamiętnienie ataku na lokal gejowski, do którego doszło w czerwcu 2022 roku. Jak informują władze miasta, nowy wygląd dzielnicy ma przypominać, że stolica Norwegii pozostaje miejscem otwartym i tolerancyjnym.

– To mały symbol, ale myślę, że bardzo ważny – komentują przemalowanie ulicy Rosenkrantza władze Oslo. – Pokazywanie czegoś w przestrzeni publicznej jest jednym z najważniejszych środków walki z dyskryminacją – dodają. Kolory tęczy w okolicy zaatakowanego pubu mają być również upamiętnieniem i uhonorowaniem ofiar czerwcowej strzelaniny.

Oslo łączy się w żałobie po strzelaninie w klubie gejowskim. To mógł być atak terrorystyczny

W nocy z 24 na 25 czerwca w dwóch klubach nocnych w centrum Oslo doszło do strzelaniny. O morderstwo, usiłowanie zabójstwa i akty terrorystyczne został oskarżony 42-letni mężczyzna. W konsekwencji odwołano paradę równości w ramach Oslo Pride, a policja była tymczasowo uzbrojona.



W strzelaninie, do której doszło w pubie London, popularnym wśród społeczności LGBTQ+, zginęło dwóch mężczyzn. 21 innych zostało rannych, w tym 10 poważnie. Chwilę wcześniej napastnik otworzył ogień również w lokalu Per på hjørnet.