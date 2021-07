W Norwegii pojawi się więcej dawek: program szczepień w kraju fiordów przyspiesza

Jak podała norweska służba zdrowia, liczba zaszczepionych mieszkańców kraju fiordów przekroczyła 75 proc. Nie oznacza to, że program szczepień zwalnia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego poinformował o otrzymaniu dodatkowych stu tysięcy dawek preparatu Pfizer. Dobre wiadomości przekazały także władze Oslo.

Frode Hagen, lekarz monitorujący sytuację epidemiczną w Oslo, poinformował, że w nadchodzącym tygodniu stolica może przyspieszyć termin podania drugiej dawki. – W tym momencie, kiedy kończymy proces szczepienia pierwszą dawką, pojawia się możliwość wysłania części preparatów do innych gmin. Jeśli otrzymamy kolejne szczepionki, być może przyspieszymy termin drugiej dawki, aby uniknąć wyrzucenia ich – mówił 21 lipca Hagen, w romowie z VG. Jak precyzuje lekarz, nadwyżka preparatów być może będzie widoczna w ostatnim tygodniu lipca. Według najnowszych danych władz Oslo, w norweskiej stolicy przynajmniej jedną dawką zaszczepiło się co najmniej 77 proc. osób w wieku od 18 do 44 lat.