W Norwegii osiedliło się kolejne 10 tysięcy ukraińskich uchodźców. Od początku wojny schronienie znalazło blisko czterokrotnie więcej

Liczba uchodźców z Ukrainy, którzy w 2023 roku osiedlili się w Norwegii, przekroczyła 10 tysięcy. Jak informuje Urząd ds. Integracji i Różnorodności (IMDi), od wybuchu wojny gminy przyjęły 37 032 uciekinierów. To najszybciej przeprowadzony tego typu proces w historii kraju fiordów.

– To rekord. Widzimy, że norweskie gminy są w stanie wytrzymać takie działania – skomentowała Lisbeth Fransplass Røren, pełniąca obowiązki dyrektorki IMDi. Przyznała także, że sprawnie i szybko przeprowadzony proces osiedleńczy to zasługa samorządów. – Norweskie gminy podjęły ogromny wysiłek, by przyjąć uchodźców z Ukrainy. Zdolność i gotowość wspólnot lokalnych do zaopiekowania się kolejnymi uciekinierami to absolutnie kluczowa kwestia w procesie osiedlania i integracji – dodała.