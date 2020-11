Uwaga na drogach: meteorolodzy ostrzegają przed marznącym deszczem

Śliskie drogi to stały element pierwszych tygodni zimy w Norwegii. Fot. PxHere

Norweski Instytut Meteorologiczny wydał żółte ostrzeżenie dla Østlandet. W poniedziałek, 30 listopada, w regionie występować będą opady deszczu. W połączeniu z temperaturą poniżej zera, sprawią one wiele problemów kierowcom. Prowadzący pojazdy powinni przygotować się na poruszanie się po śliskiej nawierzchni.

Żółte ostrzeżenie dotyczy południowo-wschodniej Norwegii. Jak zwracają uwagę drogowcy, marznące opady deszczu mogą być szczególnie niebezpieczne na bocznych drogach oraz w mniejszych miejscowościach. Są to trasy, na których służby nie pojawiają się często, by posypać nawierzchnię.

Fra lunsjtider mandag er det fare for regn som fryser på bakken på deler av #Østlandet Vi har sendt ut gult farevarsel. Sko deg etter forholdene og kjør forsiktig! pic.twitter.com/g4fPd9lPTx

W poniedziałek, 30 listopada, mieszkańców kraju fiordów może zdziwić duża różnica temperatur, wynosząca miejscami do 25℃. Najcieplejszą miejscowością będzie Tafjord, gdzie termometry pokażą 10℃. Do -15℃ dobiją termometry w Røros. Na południowym wschodzie kraju temperatura wahać się będzie od 2℃ do -5℃.