Uroczystości rocznicowe na Westerplatte: „Ta wojna wybuchła przeciw Polsce”

W pierwszy wrześniowy poranek rozpoczęły się tradycyjne uroczystości na Westerplatte. W obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej wzięli udział m.in. Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz członkowie rządu i parlamentarzyści. Przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża zapalono Znicz Pokoleń. Żołnierzy uczczono Apelem Pamięci oraz salutem armatnim.

Uroczystości na gdańskim półwyspie rozpoczęły się o 04:45. Zawyły wówczas syreny alarmowe. Chwilę później odśpiewano hymn państwowy oraz wciągnięto biało-czerwone flagi na maszt. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz państwowych oraz żołnierze. – 81 lat temu wybuchła II wojna światowa, 1 września 1939 roku. Wybuchła przeciw Polsce. [...] To miejsce jest wielkim i wspaniałym symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy. A dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza imperializm, brutalna polityka prowadząca do wojny. Ostrzeżeniem by taka sytuacja i takie wydarzenia nigdy się nie wydarzyły. Albowiem pociągnęły za sobą tragedię narodów, miliony ludzi, którzy polegli lub zostali zamordowani. Pociągnęły za sobą Holocaust i wszystko co najstraszniejsze wydarzyło się w czasie II wojny światowej – zauważył w przemówieniu Prezydent RP Andrzej Duda. Chwilę po 06:00 na niebie pojawiły się samoloty Iskra, zostawiając za sobą biało-czerwoną smugę.