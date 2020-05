Ułatwienia dla klientów DNB: wypłata gotówki w sklepie spożywczym

Nowa usługa otrzymała nazwę „Bank in store”. Będzie dostępna w sklepach należących do Norgesgruppen. Są to przede wszystkim Meny, Joker, Spar i Kiwi. Skorzystanie z rozwiązania wiąże się z koniecznością użycia karty bankowej oraz kodu PIN. Wpłacanie i wypłacanie gotówki w marketach powinno być możliwe na przełomie maja i czerwca. Według przedstawicieli banku DNB, do usługi dostęp otrzyma 98 proc. norweskiej populacji.