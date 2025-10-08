Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Uczniowie z Oslo odwiedzili rosyjską ambasadę. Mieli poznać „różne perspektywy”

Redakcja

08 października 2025 11:39

Kopiuj link
Uczniowie z Oslo odwiedzili rosyjską ambasadę. Mieli poznać „różne perspektywy”

Ambasada Rosji znajduje się przy Drammensveien 74 w Oslo. wikimedia.commons/ Kjetil Ree/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Klasa z Vika videregående skole w Oslo odwiedziła rosyjską ambasadę jako część zajęć dydaktycznych poświęconych kryzysowi kubańskiemu, propagandzie i krytyce źródeł. Informacja o wizycie została opublikowana przez ambasadę w mediach społecznościowych, co wywołało dyskusję i pytania ze strony stołecznych władz oświatowych.

Władze oświatowe w Oslo potwierdziły, że trzecia klasa liceum Vika uczestniczyła w wydarzeniu na terenie ambasady rosyjskiej. W komunikacie zaznaczono, że choć pomysł miał podstawy pedagogiczne, to realizacja może rodzić różne problemy i dylematy.

Szkoła oraz władze oświatowe są obecnie w kontakcie z dyrekcją liceum, by ustalić, jakie przesłanki kierowały decyzją i w jaki sposób przygotowano i przeprowadzono wizytę. Dyrektor szkoły zadeklarował, że podobna inicjatywa nie będzie powtarzana.
Mur jest, ale dziurawy. Europa bezbronna wobec dronów?

Norwescy uczniowie mieli poznać rosyjską perspektywę

Wizyta była częścią szerszego programu edukacyjnego, w ramach którego klasa planuje również wizytę w ambasadzie amerykańskiej. Celem ma być porównanie różnych narracji historycznych i propagandowych.

Ambasada rosyjska poinformowała, że podczas wizyty uczniowie obejrzeli dokument „Caribbean Crisis” dotyczący kryzysu kubańskiego i uczestniczyli w wykładzie na temat wojny zimnej. Publikacja ambasady w mediach społecznościowych zawierała zdjęcia i opis spotkania z młodzieżą. Szkoła i władze oświatowo początkowo nie mieli wiedzy o tej wizycie.
Problematyczny jest fakt, że norweska młodzież odwiedziła ambasadę państwa, które prowadzi działania wojenne, twierdzą władze oświatowe.

Problematyczny jest fakt, że norweska młodzież odwiedziła ambasadę państwa, które prowadzi działania wojenne, twierdzą władze oświatowe.Fot. stock.adobe.com/standardowa/corund

W Oslo wrze po wizycie w ambasadzie

Politycy miejscy szybko zareagowali na doniesienia o wizycie. Radna ds. edukacji w Oslo, Julie Remen Midtgarden, określiła zajście jako „bardzo niekorzystne” i mało przemyślane, zwracając uwagę na trwający konflikt rosyjsko-ukraiński. Niezależny radny Lars Petter Solås zwrócił się o jednoznaczne stanowisko władz miasta wobec współpracy szkół z ambasadami państw prowadzących działania wojenne.

Władze oświatowe monitorują sprawę i analizują, w jakim stopniu władze szkoły były zaangażowane w inicjatywę.
