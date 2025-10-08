Uczniowie z Oslo odwiedzili rosyjską ambasadę. Mieli poznać „różne perspektywy”
08 października 2025 11:39
Ambasada Rosji znajduje się przy Drammensveien 74 w Oslo. wikimedia.commons/ Kjetil Ree/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Szkoła oraz władze oświatowe są obecnie w kontakcie z dyrekcją liceum, by ustalić, jakie przesłanki kierowały decyzją i w jaki sposób przygotowano i przeprowadzono wizytę. Dyrektor szkoły zadeklarował, że podobna inicjatywa nie będzie powtarzana.
Norwescy uczniowie mieli poznać rosyjską perspektywę
Ambasada rosyjska poinformowała, że podczas wizyty uczniowie obejrzeli dokument „Caribbean Crisis” dotyczący kryzysu kubańskiego i uczestniczyli w wykładzie na temat wojny zimnej. Publikacja ambasady w mediach społecznościowych zawierała zdjęcia i opis spotkania z młodzieżą. Szkoła i władze oświatowo początkowo nie mieli wiedzy o tej wizycie.
Problematyczny jest fakt, że norweska młodzież odwiedziła ambasadę państwa, które prowadzi działania wojenne, twierdzą władze oświatowe.Fot. stock.adobe.com/standardowa/corund
W Oslo wrze po wizycie w ambasadzie
Władze oświatowe monitorują sprawę i analizują, w jakim stopniu władze szkoły były zaangażowane w inicjatywę.
