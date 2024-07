Turyści uwięzieni na jednym z największych szczytów Norwegii. Służby odwołały akcję ratunkową

Akcja na Store Skagastølstind trwała całą noc. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa/Tore Røraas, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1506538

Ekipy ratunkowe nie mogą przedostać się do turystów, którzy próbują zejść ze szczytu Store Skagastølstind. Przez wzgląd na złe warunki atmosferyczne, niemożliwe jest działanie ludzi, jak i śmigłowca. Dwie osoby przebywają na miejscu od czwartku (25 lipca), od 9:00.

60-letni mężczyzna i 50-letnia kobieta rozpoczęli wspinaczkę na Store Skagastølstind, trzeci najwyższy szczyt Norwegii, 25 lipca rano. W trakcie zejścia zapadł zmrok, przez co nie mogli kontynuować podróży w dół. Wezwali pomoc, zwracając uwagę, że są wychłodzeni, mokrzy, nie posiadają jedzenia oraz nie są przygotowani na takie warunki. Ekipy ratunkowe próbowały całą noc dotrzeć do turystów, jednak nie udało się to przez trudne warunki atmosferyczne.



26 lipca o 8:00 rano ratownicy znajdujący się 200 metrów od lokalizacji wspinaczy zrezygnowali z dalszych czynności. Na pracę nie pozwoliły warunki atmosferyczne.