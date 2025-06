Trzech Polaków fascynowało się Breivikiem. Planowali zamach na szkołę w Olsztynie i parady LGBT

Oskarżonym postawiono zarzuty przygotowania do przestępstwa sprowadzenia zagrożenia dla wielu osób oraz publicznego pochwalania przestępstw. Fot. materiały prasowe, gov.pl (CC BY-NC-ND 3.0 PL); zdjęcie poglądowe

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech 19-letnich mężczyzn podejrzanych o planowanie ataków terrorystycznych na terenie Polski. Według śledczych, młodzi ludzie inspirowali się działalnością znanych na świecie terrorystów. Obecnie sprawa znajduje się na etapie postępowania prokuratorskiego, a o dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Jak poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński, zatrzymani fascynowali się ideologią szerzącą przemoc i terroryzm. Analizowali zamachy przeprowadzone m.in. w Norwegii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych, starając się wyciągać wnioski z błędów popełnianych przez sprawców. Według służb, doskonalili swoje umiejętności, zdobywali wiedzę z zakresu budowy ładunków wybuchowych oraz odbywali treningi strzeleckie w warunkach bojowych.



Do zatrzymania doszło dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy ABW, którzy zidentyfikowali zagrożenie na wczesnym etapie. Dwóch podejrzanych zatrzymano w kwietniu, trzeci trafił w ręce służb nieco później. Zgromadzone przez ABW dowody były na tyle silne, że prokuratura nie miała wątpliwości co do zasadności stawianych zarzutów – m.in. dotyczących planowania czynów zagrażających życiu wielu osób.