Trwa zbiórka na poszkodowanych w Gjerdrum. Ratownicy wycofani po niewielkim osunięciu ziemi

W nocy z czwartego na piątego stycznia ratownicy wydobyli z osuwiska w Gjerdrum żywego psa. Jak przyznali na konferencji prasowej, daje to nadzieję na odnalezienie ludzi, którym udało się przeżyć katastrofę. Od kilku dni mieszkańcy całej Norwegii prowadzą zbiórkę, która ma wesprzeć poszkodowanych.

Z osuwiska wydobyto żywego psa

W nocy z czwartego na piątego stycznia ratownicy z psami tropiącymi prowadzili poszukiwania trzech zaginionych osób. Działania zakończyły się niepowodzeniem. Z osuwiska w Gjerdrum udało się jednak wydobyć żywego psa. – To dla nas świetna wiadomość. Pozwala zachować nadzieję na to, że znajdziemy jeszcze ocalałych – skomentował Roy Alkvist kierujący akcją. W ciągu ostatnich 24 godzin zespoły ratownicze przeszukują m.in. zniszczone budynki. Przebijają się przez ściany i sufity, by sprawdzić, czy w pomieszczeniach można odnaleźć żywych zaginionych. Piątego stycznia, około 12:00, grupy poszukiwawcze zostały wycofane z miejsca katastrofy. Na jego terenie doszło do niewielkiego osunięcia się ziemi.