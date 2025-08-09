Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Sprzedaż broni nowym „złożem ropy i gazu” Norwegii? Ekspert mówi o szansie na biznes

Emil Bogumił

09 sierpnia 2025 09:13

Kopiuj link
Sprzedaż broni nowym „złożem ropy i gazu” Norwegii? Ekspert mówi o szansie na biznes

Na zdjęciu: system NASAMS stacjonujący do 30.06 na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Fot. Henriette Harkestad Alvheim, Forsvaret

Europa przygotowuje największą od dziesięcioleci modernizację sił zbrojnych: do 2029 r. na nowe systemy i badania ma trafić 8 800 mld NOK. Norwegia planuje w tym samym okresie podwoić własny budżet obronny. Czy produkcja broni nad fiordami stanie się szansą na poważny zastrzyk dla gospodarki?

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumacz norweski online

Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED - Pełna Opieka

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Ogłoszenia MojaNorwegia

Ronny Junge-Larsen, szef rynku korporacyjnego Danske Bank Norge, wskazuje na łamach Finansavisen, że rosyjska inwazja na Ukrainę wymusiła historyczne przyspieszenie wydatków wojskowych w całej Europie. Łączna kwota 8 800 mld NOK ma zostać wydatkowana w ciągu najbliższych czterech lat. Stawia to przed krajami UE i NATO wyzwanie szybkiej absorpcji środków. W Norwegii planowany jest dwukrotny wzrost budżetu obronnego do 2036 r., Zdaniem Junge-Larsena tempo decyzji politycznych już odzwierciedla skalę zagrożeń.

Produkcja broni w Norwegii szansą na sukces?

Dane za 2024 r. pokazują, że norweski eksport sprzętu wojskowego osiągnął wartość 16,2 mld NOK, co oznacza zwyżkę o 36 proc. rok do roku. Głównymi odbiorcami pozostają sojusznicy z NATO. Choć norweski przemysł ma mocną pozycję w tradycyjnej produkcji uzbrojenia, Junge-Larsen podkreśla rosnące znaczenie technologii podwójnego zastosowania.

Do najważniejszych obszarów zalicza rozwiązania kosmiczne, komputery kwantowe, sztuczną inteligencję, zaawansowane materiały oraz systemy autonomiczne. Ocenia, że właściwe wykorzystanie kompetencji w tych niszach może zadecydować o długofalowej konkurencyjności kraju.

Norwegia postawi na nowoczesne uzbrojenie?

Analiza nordyckiego rynku venture capital (średnio- i długoterminowe inwestycje) pokazuje, że od 2019 roku 76 proc. kapitału trafiało do projektów kosmicznych i kwantowych, podczas gdy tradycyjne kwestie obronne przyciągnęły zaledwie 4,0 proc. Junge-Larsen identyfikuje dwa kluczowe wyzwania: ograniczony dostęp do finansowania oraz miks regulacji prawnych w Europie.

Branża obronna postrzegana jest jako ryzykowna, dlatego niezbędne są dodatkowe gwarancje, zachęty podatkowe i udział państwa w kosztach, by przyciągnąć inwestorów prywatnych. Różnorodność standardów i procedur zakupowych w poszczególnych krajach podnosi koszty jednostkowe i utrudnia norweskim firmom skalowanie produkcji, zaznacza Larsen.

Innowacyjność Europy daleko za USA

Według finansisty luka innowacyjna między Stanami Zjednoczonymi a Europą rośnie. USA przeznaczyły w 2023 r. 130 mld euro, czyli 16 proc. swojego budżetu obronnego, na badania i rozwój. Europejskie wydatki sięgnęły jedynie 10,7 mld euro, co stanowi 4,5 proc.

Junge-Larsen wskazuje, że zacieśnienie współpracy między państwem, przemysłem a środowiskami naukowymi może przekształcić wymuszone nakłady na obronność. Proponuje, by stanowiły strategiczny impuls dla norweskiej gospodarki i technologii.
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Opony
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Szkolenia Online 96015 Pedzik transport Stillas utleie As FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.