Sprzedaż broni nowym „złożem ropy i gazu” Norwegii? Ekspert mówi o szansie na biznes
09 sierpnia 2025 09:13
Na zdjęciu: system NASAMS stacjonujący do 30.06 na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Fot. Henriette Harkestad Alvheim, Forsvaret
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Produkcja broni w Norwegii szansą na sukces?
Do najważniejszych obszarów zalicza rozwiązania kosmiczne, komputery kwantowe, sztuczną inteligencję, zaawansowane materiały oraz systemy autonomiczne. Ocenia, że właściwe wykorzystanie kompetencji w tych niszach może zadecydować o długofalowej konkurencyjności kraju.
Norwegia postawi na nowoczesne uzbrojenie?
Branża obronna postrzegana jest jako ryzykowna, dlatego niezbędne są dodatkowe gwarancje, zachęty podatkowe i udział państwa w kosztach, by przyciągnąć inwestorów prywatnych. Różnorodność standardów i procedur zakupowych w poszczególnych krajach podnosi koszty jednostkowe i utrudnia norweskim firmom skalowanie produkcji, zaznacza Larsen.
Innowacyjność Europy daleko za USA
Junge-Larsen wskazuje, że zacieśnienie współpracy między państwem, przemysłem a środowiskami naukowymi może przekształcić wymuszone nakłady na obronność. Proponuje, by stanowiły strategiczny impuls dla norweskiej gospodarki i technologii.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz