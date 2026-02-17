Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Specjalista ds. ochrony renifera? Norweskie państwo tworzy wyjątkowe stanowiska pracy

Redakcja

17 lutego 2026 12:58

Kopiuj link
Specjalista ds. ochrony renifera? Norweskie państwo tworzy wyjątkowe stanowiska pracy

Stanowiska mają wzmocnić ochronę dzikiego renifera. Fot. Sigve Reiso / Naturarkivet (Zdjęcie może być wykorzystywane w odniesieniu do niniejszego komunikatu prasowego)

Rząd Norwegii wzmacnia działania na rzecz ochrony dzikiego renifera. Powstanie dziesięć nowych stałych etatów w regionach. To odpowiedź na potrzebę lepszej ochrony wrażliwych obszarów przyrodniczych.

Nowe stanowiska mają poprawić stan populacji dzikiego renifera oraz zarządzanie terenami o dużym natężeniu ruchu turystycznego. O decyzji poinformowała Norweski Urząd ds. Ochrony Środowiska. W Europie ostatnie populacje tego gatunku żyją wyłącznie w Norwegii.
Norweska branża futrzarska przestała istnieć. Hodowcy pozywają państwo

Wsparcie dla realizacji planów działań

Cztery z dziesięciu etatów trafią do urzędów regionalnych. Stanowiska powstaną w okręgach Trøndelag, Innlandet, Agder oraz Østfold, Buskerud, Oslo i Akershus. Pracownicy będą odpowiadać za wdrażanie planów działań zgodnych z normą jakości dla dzikiego renifera. Chodzi o obszary objęte programami naprawczymi.

Nowi pracownicy zajmą się realizacją przyjętych planów dla obszarów Knutshø, Snøhetta i Rondane. Będą także pracować nad kolejnymi dokumentami dla Hardangervidda oraz Setesdal i wyżyn Ryfylke. Jesienią 2025 roku zatwierdzono pierwsze trzy plany działań. Docelowo wszystkie 24 obszary występowania dzikiego renifera mają otrzymać odrębne plany.
Władze podkreślają szczególną odpowiedzialność kraju za gatunek.

Władze podkreślają szczególną odpowiedzialność kraju za gatunek.Fot. By Arno van den Tillaart (originally posted to Flickr as Magerøya, Norge) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Informacja dla turystów i branży turystycznej

Sześć etatów zostanie powiązanych z zarządami obszarów chronionych. Ich zadaniem będzie przekazywanie informacji o zasadach poruszania się w rejonach występowania renifera. Stanowiska powstaną w Hjerkinn, Skinnarbu, Stavanger, Geilo, Aurland oraz w miejscowości Reine na Lofotach. To jedne z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju.

Nowi pracownicy będą informować odwiedzających oraz przedstawicieli branży turystycznej. Mają pomagać w przygotowaniu się do wizyt na terenach chronionych. Będą również realizować działania informacyjne zapisane w planach ochrony. 

Celem rządowego programu jest zatrzymanie negatywnego trendu w obszarach renifera do 2030 roku. Do 2050 roku wszystkie te tereny mają osiągnąć co najmniej średnią jakość środowiskową. W perspektywie do 2100 roku narodowe obszary renifera mają uzyskać dobrą jakość. Działania są realizowane w ramach rządowego programu poprawy stanu dzikiego renifera na lata 2023–2024.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Pedzik transport Troll Rental 2 Masaż Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Sklep zielarski Danuta Bauza Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Stillas utleie As Szkolenia Online 96015 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.