Specjalista ds. ochrony renifera? Norweskie państwo tworzy wyjątkowe stanowiska pracy
17 lutego 2026 12:58
Stanowiska mają wzmocnić ochronę dzikiego renifera. Fot. Sigve Reiso / Naturarkivet (Zdjęcie może być wykorzystywane w odniesieniu do niniejszego komunikatu prasowego)
Wsparcie dla realizacji planów działań
Nowi pracownicy zajmą się realizacją przyjętych planów dla obszarów Knutshø, Snøhetta i Rondane. Będą także pracować nad kolejnymi dokumentami dla Hardangervidda oraz Setesdal i wyżyn Ryfylke. Jesienią 2025 roku zatwierdzono pierwsze trzy plany działań. Docelowo wszystkie 24 obszary występowania dzikiego renifera mają otrzymać odrębne plany.
Władze podkreślają szczególną odpowiedzialność kraju za gatunek.Fot. By Arno van den Tillaart (originally posted to Flickr as Magerøya, Norge) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Informacja dla turystów i branży turystycznej
Nowi pracownicy będą informować odwiedzających oraz przedstawicieli branży turystycznej. Mają pomagać w przygotowaniu się do wizyt na terenach chronionych. Będą również realizować działania informacyjne zapisane w planach ochrony.
Celem rządowego programu jest zatrzymanie negatywnego trendu w obszarach renifera do 2030 roku. Do 2050 roku wszystkie te tereny mają osiągnąć co najmniej średnią jakość środowiskową. W perspektywie do 2100 roku narodowe obszary renifera mają uzyskać dobrą jakość. Działania są realizowane w ramach rządowego programu poprawy stanu dzikiego renifera na lata 2023–2024.
