Specjalista ds. ochrony renifera? Norweskie państwo tworzy wyjątkowe stanowiska pracy

Rząd Norwegii wzmacnia działania na rzecz ochrony dzikiego renifera. Powstanie dziesięć nowych stałych etatów w regionach. To odpowiedź na potrzebę lepszej ochrony wrażliwych obszarów przyrodniczych.

Cztery z dziesięciu etatów trafią do urzędów regionalnych. Stanowiska powstaną w okręgach Trøndelag, Innlandet, Agder oraz Østfold, Buskerud, Oslo i Akershus. Pracownicy będą odpowiadać za wdrażanie planów działań zgodnych z normą jakości dla dzikiego renifera. Chodzi o obszary objęte programami naprawczymi. Nowi pracownicy zajmą się realizacją przyjętych planów dla obszarów Knutshø, Snøhetta i Rondane. Będą także pracować nad kolejnymi dokumentami dla Hardangervidda oraz Setesdal i wyżyn Ryfylke. Jesienią 2025 roku zatwierdzono pierwsze trzy plany działań. Docelowo wszystkie 24 obszary występowania dzikiego renifera mają otrzymać odrębne plany.

Informacja dla turystów i branży turystycznej

Sześć etatów zostanie powiązanych z zarządami obszarów chronionych. Ich zadaniem będzie przekazywanie informacji o zasadach poruszania się w rejonach występowania renifera. Stanowiska powstaną w Hjerkinn, Skinnarbu, Stavanger, Geilo, Aurland oraz w miejscowości Reine na Lofotach. To jedne z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju.



Nowi pracownicy będą informować odwiedzających oraz przedstawicieli branży turystycznej. Mają pomagać w przygotowaniu się do wizyt na terenach chronionych. Będą również realizować działania informacyjne zapisane w planach ochrony.



Celem rządowego programu jest zatrzymanie negatywnego trendu w obszarach renifera do 2030 roku. Do 2050 roku wszystkie te tereny mają osiągnąć co najmniej średnią jakość środowiskową. W perspektywie do 2100 roku narodowe obszary renifera mają uzyskać dobrą jakość. Działania są realizowane w ramach rządowego programu poprawy stanu dzikiego renifera na lata 2023–2024.