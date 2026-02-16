Norweska branża futrzarska przestała istnieć. Hodowcy pozywają państwo
16 lutego 2026 09:02
Proces może mieć znaczenie dla dalszych rozliczeń branży. Fot. materiały prasowe Dyrevernalliansen
Pozew o odsetki i przekroczone terminy
Według przewodniczącego Norweskiego Stowarzyszenia Hodowców Zwierząt Futerkowych Bertrana Trane Skadsema państwo przekroczyło własne terminy o ponad 800 dni. Ostatnie wypłaty opóźniły się o ponad dwa lata. W 2022 roku hodowcy otrzymali zaliczki. Nadal jednak nie wszyscy dostali pełne, końcowe rozliczenia. Ministerstwo nie komentuje sprawy.
W czerwcu 2019 r. Storting podjął decyzję o zamknięciu przemysłu futrzarskiego w Norwegii do 2025 r.Fot. fotolia.pl/royalty free
Spór polityczny o odpowiedzialność
Krytycznie do tych słów odniósł się Grunde Almeland z Partii Liberlanej. Zwrócił uwagę, że to Pollestad odpowiadał za realizację systemu rekompensat jako minister. Przypomniał, że Partia Centrum i Partia Pracy kierowały ministerstwem przez niemal pięć lat. Według niego odpowiedzialność za tempo wypłat spoczywa na obecnych i byłych władzach ministerstwa.
Zgodnie z planem sprawa ma trafić do sądu rejonowego w Oslo latem 2026 roku. Hodowcy zapowiadają dochodzenie roszczeń na drodze prawnej. Postępowanie może stać się precedensem dla kolejnych rozliczeń związanych z likwidacją branży futrzarskiej w Norwegii.
