Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Norweska branża futrzarska przestała istnieć. Hodowcy pozywają państwo

Redakcja

16 lutego 2026 09:02

Norweska branża futrzarska przestała istnieć. Hodowcy pozywają państwo

Proces może mieć znaczenie dla dalszych rozliczeń branży. Fot. materiały prasowe Dyrevernalliansen

Pięciu hodowców zwierząt futerkowych pozywa państwo norweskie. Domagają się od 50 do 60 mln NOK odsetek za opóźnione wypłaty odszkodowań.

Minęło siedem lat od decyzji Stortingu o likwidacji branży futrzarskiej do 2025 roku. Do tej pory państwo wypłaciło 1,7 mld NOK rekompensat. Część hodowców wciąż czeka na ostateczne rozliczenia. Teraz sprawa trafi do sądu w formie pozwu zbiorowego przeciwko Ministerstwu Rolnictwa i Żywności.
Fermy futrzarskie w Norwegii to już historia. Aktywiści stawiają sobie nowe wyzwanie

Pozew o odsetki i przekroczone terminy

Pozew złożyło pięciu rolników reprezentujących różne regiony kraju – od Rogaland na południu po Trøndelag na północy. Reprezentują szerszą grupę przedstawicieli branży. Ich roszczenie dotyczy odsetek za opóźnienia w wypłacie należnych środków. Kwota żądania wynosi od 50 do 60 mln NOK.

Według przewodniczącego Norweskiego Stowarzyszenia Hodowców Zwierząt Futerkowych Bertrana Trane Skadsema państwo przekroczyło własne terminy o ponad 800 dni. Ostatnie wypłaty opóźniły się o ponad dwa lata. W 2022 roku hodowcy otrzymali zaliczki. Nadal jednak nie wszyscy dostali pełne, końcowe rozliczenia. Ministerstwo nie komentuje sprawy.
W czerwcu 2019 r. Storting podjął decyzję o zamknięciu przemysłu futrzarskiego w Norwegii do 2025 r.

W czerwcu 2019 r. Storting podjął decyzję o zamknięciu przemysłu futrzarskiego w Norwegii do 2025 r.Fot. fotolia.pl/royalty free

Spór polityczny o odpowiedzialność

Były minister rolnictwa Geir Pollestad z Patii Centrum określił pozew jako "całkowicie uzasadniony". Odrzucił zarzuty o opieszałość. Wskazał na poprzedni rząd jako odpowiedzialny za kształt pierwotnych zasad rekompensat. Podkreślił, że priorytetem było zapewnienie pełnego odszkodowania, a nie szybkie zakończenie procesu.

Krytycznie do tych słów odniósł się Grunde Almeland z Partii Liberlanej. Zwrócił uwagę, że to Pollestad odpowiadał za realizację systemu rekompensat jako minister. Przypomniał, że Partia Centrum i Partia Pracy kierowały ministerstwem przez niemal pięć lat. Według niego odpowiedzialność za tempo wypłat spoczywa na obecnych i byłych władzach ministerstwa.

Zgodnie z planem sprawa ma trafić do sądu rejonowego w Oslo latem 2026 roku. Hodowcy zapowiadają dochodzenie roszczeń na drodze prawnej. Postępowanie może stać się precedensem dla kolejnych rozliczeń związanych z likwidacją branży futrzarskiej w Norwegii.
