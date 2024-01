Śnieżny chaos w południowej Norwegii trwa. „Zostańcie w domu i nie wsiadajcie za kółko”

Wezwano wszystkie ekipy pługowe, a z zachodniej Norwegii sprowadzono dodatkowe maszyny do odśnieżania. Statens vegvesen/materiały prasowe

Śnieg i silny wiatr, które na początku tygodnia nawiedziły południową Norwegię, nadal utrudniają funkcjonowanie mieszkańcom Sørlandet. Przez podmuchy i opady wiele dróg i szkół pozostaje zamkniętych, a ruch środków transportu publicznego zaburzony. To jednak nie koniec ciężkiej zimowej pogody: kiedy skończy się niskie ciśnienie, z Syberii nadejdzie chłód.

3 stycznia rano Państwowy Zarząd Dróg (Statens vegvesen) ponawia apel, aby ludzie pozostawili samochody na parkingach, a zwłaszcza unikali wjeżdżania na drogę E18 w Agder. Policja popiera to wezwanie i prosi ludzi, aby unikali prowadzenia pojazdów, jeśli nie muszą.

Ostrzeżenie przed śniegiem w niektórych częściach południowej Norwegii obowiązuje do środy do godziny 19:00. W obszarach, w których występuje najwięcej śniegu, spadnie od 15 do 20 centymetrów więcej. Według pomiarów Instytutu Meteorologicznego wynika, że ​​w niektórych miejscach spadnie około 90 centymetrów śniegu.