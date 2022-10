Śledztwo po pożarze w Oppdal: budynek nie był dopuszczony do wynajmu. Mieszkała w nim polska rodzina

Firma ATLE BONSTAD poszukuje kierowcy kategorii C Rozpoczęcie pracy: natychmiast

Poszukujemy kierowcy ciezarowki do pracy przy projektach związanych z rozbudową sieci światłowodowej

