Skazany na 21 lat otrzymał zawieszenie kary. To ewenement w Norwegii

Zawieszenie wykonania kary reguluje art. 35 ustawy o wykonywaniu kar.

13 marca skazany na 21 lat pozbawienia wolności były szef policji Eirik Jensen został tymczasowo zwolniony z więzienia ze względu na stan zdrowia. To pierwszy raz w Norwegii, gdy osoba z tak długim wyrokiem otrzymała orzeczenie o tzw. zawieszeniu kary.

Jak pisze Dagbladet, Jensen (65 l.) będzie przebywał na wolności przez minimum sześć miesięcy, podczas gdy takie przerwy udzielane są na okres do czterech tygodni, z możliwością przedłużenia.

Były najwyższy funkcjonariusz policji został skazany w 2020 roku na 21 lat więzienia za rażącą korupcję i współudział w imporcie dużych ilości haszyszu do Norwegii. Już wtedy na łamach Oslo Avisa tłumaczył, że nie ma motywacji do angażowania się we wspólnotę więzienną.