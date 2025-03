Silna śnieżyca w północnej Norwegii: problemy w ruchu drogowym i lotniczym

Prognozowana silna śnieżyca będzie stanowić wyzwanie dla północnej Norwegii 25 marca. We wtorek rano wprowadzono jazdę w konwojach (kolonnekjøring) na drogach E6 przez Saltfjellet i E10 przez Bjørnfjell. Pierwsza z nich była całkowicie zamknięta w godzinach porannych. Zamknięty jest również odcinek po szwedzkiej stronie drogi nr 77 powyżej Graddis.

25 marca rano odwołano łącznie trzy loty Widerøe. Dotyczy to dwóch tras do Bodø (ze Svolvær i Leknes) i jednego do Værnes (z Mo i Rana).