SAS z nowym zadaniem w Norwegii. Przygotuje samoloty na wypadek wojny

Norweskie Siły Zbrojne podpisały nową umowę z SAS. Linie lotnicze zobowiązały się przygotować dwa samoloty do warunków wojennych. Maszyny, w przypadku wystąpienia konfliktu zbrojnego, będą wykorzystywane do ewakuacji oraz transportu rannych.

Umowa pomiędzy Norweskimi Siłami Zbrojnymi a SAS składa się z dwóch części – współpracy w zakresie zaprojektowania rozwiązania opartego na A320neo oraz zadań operacyjnych. Wejdzie w życie w 2025 roku, po wycofaniu z użycia obecnych maszyn wojskowych. Jak informują linie lotnicze, A320neo to zwykły samolot pasażerski, który po wdrożeniu pomysłu będzie można przekształcić w latający szpital ze sprzętem medycznym i łóżkami szpitalnymi. Pojazd charakteryzuje się o około 18 proc. niższą emisją CO 2 w porównaniu z samolotem, który wojsko wykorzystywało dotychczas. Panuje w nim o 30 proc. niższy poziom hałasu, co stwarza korzystniejsze środowisko dla ewakuowanych i załogi na pokładzie.



– Wkład w bezpieczny transport obywateli na całym świecie w przypadku wystąpienia kryzysu to odpowiedzialność, której nie lekceważymy i jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzyła nas norweska armia – skomentował Paul Verhagen, dyrektor handlowy SAS.