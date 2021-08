Rząd walczy z tworzywami sztucznymi: na opakowaniach pojawią się specjalne etykiety

W komunikacie rządowym wskazano, które zachowania Norwegów powinny zostać ograniczone. Rada Ministrów dąży do zaprzestania wyrzucania wilgotnych chusteczek, podpasek oraz tamponów do toalet. Ministerstwo środowiska sugeruje także, by nie zostawiać w otoczeniu przyrody jednorazowych kubków, które nie podlegają biodegradacji. Zmiana nawyków ma wiązać się z ograniczeniem kosztów transportu śmieci oraz funkcjonowania oczyszczalni ścieków.Rząd przedstawi także kompletny plan, który zakłada globalne, regionalne oraz krajowe środki dotyczący gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych. Odpowiedni projekt miałby pojawić się jeszcze w trakcie lata 2021 roku.