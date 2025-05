Rząd Tuska i Støre zacieśniają współpracę. Polska z Norwegią wspólnie zadbają o kolejne sprawy

Norwegia i Polska zawarły strategiczne porozumienie mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz przyspieszenie zielonej transformacji w regionie. Umowa została podpisana przez norweskiego ministra energii Terje Aaslanda oraz polską minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę podczas oficjalnej wizyty w Warszawie.

Nowe partnerstwo, które opiera się na wspólnych ambicjach obu krajów dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, przyspieszenia transformacji energetycznej oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej podpisano 21 maja 2025 roku w Warszawie. Obie strony zobowiązały się do wspierania eksportu i inwestycji w rozwiązania niskoemisyjne oraz do dzielenia się doświadczeniami w zakresie ochrony infrastruktury energetycznej w regionach Morza Północnego i Bałtyckiego.



Porozumienie zakłada również rozwój współpracy w obszarach odnawialnych źródeł energii, takich jak energetyka wiatrowa na morzu, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Norwegia, posiadająca bogate doświadczenie w projektach CCS, takich jak Northern Lights, może wspierać Polskę w dekarbonizacji przemysłu ciężkiego, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów klimatycznych Unii Europejskiej.