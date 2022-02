Rząd namawia Norwegów do opuszczenia Ukrainy. „Ograniczone możliwości pomocy obywatelom”

Rząd wskazał także, by obywatele nie przebywali na terenie Białorusi, z wyłączeniem Mińska, oraz unikali wyjazdu do Rosji, na obszarze do 250 kilometrów od granicy z Ukrainą. – Dokonaj dokładnej oceny bezpieczeństwa. Uważnie śledź informacje w wiarygodnych międzynarodowych i krajowych mediach. W przypadku pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa, służby dyplomatyczne będą miały ograniczone możliwości pomocy obywatelom Norwegii w tych obszarach – czytamy w komunikacie MSZ.