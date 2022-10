Rząd i służba bezpieczeństwa reagują na incydenty z dronami. Aresztowano syna rosyjskiego oligarchy

Norweska Służba Bezpieczeństwa Policji (PST) przejęła śledztwa w sprawie obserwacji dronów w Norwegii. W związku z tym aresztowano siedmioro obywateli Rosji. Wśród nich znalazł się Andrey Yakunin, syn jednego z oligarchów i przyjaciół Władimira Putina.

47-letni Rosjanin wpadł w ręce policji w Finnmarku 17 października. Do aresztowania doszło w Hammerfest. Oskarżono go o latanie dronem na Svalbardzie oraz w innych regionach kraju. Służby przeszukały także należącą do niego łódź. 18 października sąd przychylił się do wniosku policji o umieszczenie Yakunina w areszcie na dwa tygodnie. Mężczyzna bronił się, że posiada również obywatelstwo brytyjskie, a mieszka we Włoszech, dlatego nie powinny obejmować go sankcje. Posługiwał się jednak rosyjskim paszportem.



Andrey Yakunin to syn Władimira Jakunina, byłego szefa Kolei Rosyjskich i bliskiego współpracownika Władimira Putina. Po aneksji Krymu przez Rosję jego ojca umieszczono na liście sankcji Departamentu Stanu USA. Jak przypomina The Barents Observer, 47-latek publicznie sprzeciwił się rosyjskiej inwazji na Ukrainę.