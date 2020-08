Ryanair ogłasza nowe trasy: dodatkowe połączenia z Oslo

Ryanair ogłosił nowy plan połączeń na sezon zimowy 2020/2021. Przewoźnik zaoferuje podróżującym ponad 200 tras. Wśród nich znalazła się nowa oferta lotów do stolicy kraju fiordów - Oslo.

Wśród nowych tras Ryanair uwzględnił loty z Gdańska i Krakowa do Billund, z Poznania do Lwowa i Manchesteru oraz z Modlina do Charkowa. Poza Oslo, zwiększona liczba połączeń dotyczy lotnisk w Dublinie, Goteborgu, Sztokholmie, Kijowie oraz Londynie. Przewoźnik planuje wykonywać 700 lotów w tygodniu.