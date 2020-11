Restauracje i hotele wysyłają pracowników na permittering: pierwsze efekty ograniczeń w funkcjonowaniu branży

Norweska sieć hoteli Thon Hotels rozpoczyna wysyłanie pracowników na permittering. Sytuacja wiąże się z wprowadzeniem surowych restrykcji w Oslo i Bergen, które utrudniają prowadzenie działalności. Podobne kroki podejmują restauracje Egon, Big Bite, Peppe's Pizza i TGI Friday's.

Grupa Norrein AS posiada ponad 50 restauracji i hoteli w całej Norwegii. Do najpopularniejszych należą lokale marki Egon. Właściciele przyznają, że na permittering wysłano już sporo pracowników. – Najprawdopodobniej odeślemy do domów dużo więcej osób. Wskaźnik wysyłania na permittering będzie różny, w zależności od miasta – komentuje w rozmowie z E24 Dan Robert Halshamn, z Norein AS. Przedstawiciele grupy przyznają, że pracują nad rozwiązaniem obecnej, trudnej sytuacji. Podobne kroki podejmują osoby zarządzające Umoe Restaurants. Grupa zatrudnia 4 tys. pracowników w TGI Friday's, Starbucks, Peppe's Pizza i La Baguette. W niektórych miastach, jak na przykład w Oslo, od 9 listopada restauracje być otwarte, ale zabrania się w nich sprzedaży alkoholu.