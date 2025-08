Rekordy temperatur i deszczowy chaos. Czy to jeszcze norweska pogoda?

W lipcu cała Norwegia doświadczyła wyjątkowo wysokich temperatur. Średnia miesięczna temperatura była o 2,8 stopnia powyżej normy. Lipiec 2025 roku był trzecim najcieplejszym od 1901 roku.

Średnia temperatura dla całego kraju wyniosła 2,8 stopnia powyżej normy. Lipiec 2025 uplasowano jako trzeci najcieplejszy w norweskiej serii pomiarów sięgającej roku 1901. W okresie od 12 do 25 lipca wystąpił najcieplejszy odnotowany w historii 14‑dniowy okres, obejmujący wszystkie regiony Norwegii.



Ponad 140 stacji meteorologicznych zarejestrowało fale upałów, a około 28 stacji notowało co najmniej pięć dni z temperaturą co najmniej 30°C z rzędu. W każdym okręgu kraju odnotowano stacje, które zarejestrowały temperaturę co najmniej 30°C oraz fale upałów.