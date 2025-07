Reklama słodyczy nie dla dzieci. Producenci zmieniają opakowania i umowy sponsorskie

To kolejne przepisów wpływające na relacje pomiędzy dziećmi a mediami i narzędziami marketingu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norwegia wprowadziła 25 kwietnia 2025 r. przepis zakazujący reklamy niezdrowej żywności i napojów skierowanej do osób poniżej 18 lat. Zakaz obejmuje m.in. słodycze, napoje słodzone, lody i przekąski. Przepisy opierają się na kryteriach żywieniowych określonych w załączniku do regulacji. Regulacja przewiduje sankcje w przypadku naruszeń.

Nowa regulacja zabrania marketingu produktów sklasyfikowanych jako niezdrowe i skierowanych szczególnie do dzieci oraz młodzieży poniżej 18 lat. Dotyczy to wszystkich kanałów reklamy, w tym mediów społecznościowych, serwisów internetowych, sponsoringu oraz współpracy z influencerami.



Zakaz obejmuje także umieszczanie produktów w kontekście atrakcyjnym dla dzieci, np. w połączeniu z zabawkami czy loteriami. Nie obejmuje zaś zakazu sprzedaży — produkty mogą być sprzedawane, ale nie mogą być przedmiotem marketingu skierowanego do grupy ani pośrednio zachęcającego dorosłych do zakupu ich dla dzieci.

Bez taryfy ulgowej dla lodów i batoników Produkty objęte zakazem zostały podzielone na kategorie w załączniku do przepisu. Kategoria 1‑5 obejmuje automatycznie takie produkty jak słodycze, batoniki, lody, napoje słodzone i snacki — bez względu na kontekst, jeśli reklama jest kierowana do dzieci.



Produkty z kategorii 6‑10 (np. płatki śniadaniowe, jogurty, fast food) podlegają ocenie na podstawie zawartości cukru, tłuszczu, soli oraz energii i są objęte zakazem tylko, jeśli przekraczają określone granice. Kwestionowana jest również reklama skierowana do dorosłych, jeśli sugeruje nabycie produktu dla dziecka — jest to również zabronione.

To kolejne restrykcje obok m.in. podatku cukrowego wprowadzonego w 1981 roku.Fot. Wolfmann [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons

Dla naruszających przepisy przygotowano kary Przepis został przyjęty przez rząd 25 kwietnia 2025 r. i weszedł w życie tego samego dnia, z sześciomiesięcznym okresem przejściowym, który upływa 25 października 2025 r. W tym czasie sektor ma dostosować swoje działania marketingowe do nowych wymagań. Obowiązek nadzoru i egzekucji obciąża Helsedirektoratet (Urząd ds. Zdrowia), która może nakładać kary administracyjne w razie naruszeń. Jednocześnie opublikowano szczegółowy dokument wyjaśniający zasady interpretacji i stosowania przepisów.