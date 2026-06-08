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  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

08 czerwca 2026 15:58

Przełomowy tydzień w Norwegii. Co dalej z cenami?

Norweski rynek czeka tydzień pełen danych o inflacji i decyzji banków centralnych. Mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące oprocentowania kredytów mieszkaniowych. W centrum są odczyty z Norwegii i USA oraz decyzja Europejskiego Banku Centralnego (ESB).
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Przełomowy tydzień w Norwegii. Co dalej z cenami?
Korona norweska pozostaje silniejsza niż w analogicznym okresie 2025 roku. stock.adobe.com/standardowa
Podsumowanie artykułu
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Nadchodzące dni będą ważne dla oceny kondycji norweskiej gospodarki. Główny ekonomista Marius Gonsholt Hov z Handelsbanken mówi E24, że będzie to „ekscytujący tydzień makro”. Norweski Urząd Statystyczny (SSB) pokaże w środę dane o inflacji za maj, a ESB ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych dzień później. Na rynek trafi też raport „Regionalt nettverk” Norweskiego Banku Centralnego (Norges Bank).
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Ceny nie odpuszczają, kredyty czekają

SSB opublikuje majowy odczyt inflacji w środę. Handelsbanken zakłada, że inflacja bazowa wzrosła do 3,3 proc., czyli do poziomu oczekiwanego przez Norges Bank. To ważny wskaźnik. Norges Bank patrzy na inflację bazową, ponieważ nie obejmuje ona cen energii i zmian podatkowych.

W kwietniu wzrost cen spadł do 3,4 proc. Inflacja bazowa wyniosła wtedy 3,2 proc., a wynik był niższy od prognoz. Hov wskazuje jednak, że presja cenowa pozostaje podwyższona, ponieważ w Norwegii mocno rosły płace. Według niego inflacja ma obecnie krajowe źródła, a nie wynika tylko z wojny i wysokich cen energii.

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Część ekspertów uważa, że czynniki wewnętrzne są ważniejsze od kwestii geopolitycznych.

Część ekspertów uważa, że czynniki wewnętrzne są ważniejsze od kwestii geopolitycznych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweskie banki ważą decyzje. Rynek patrzy na dane

Norges Bank w marcu zmienił ton komunikacji. Zamiast zapowiedzi cięć stóp pojawił się sygnał o podwyżkach w tym roku. Pierwsza podwyżka przyszła w maju. Stopa procentowa wzrosła wtedy do 4,25 proc., a bank zapowiedział jeszcze jeden ruch na jednym z najbliższych posiedzeń.

Ekonomiści nie są zgodni co do terminu. Hov ocenia, że inflacja bazowa na poziomie 3,3 proc. byłaby neutralna dla decyzji i nie musiałaby oznaczać podwyżki już w czerwcu. Senior ekonomista Oddmund Berg z DNB Carnegie spodziewa się spadku inflacji bazowej do 3,0 proc. Taki wynik mógłby przemawiać za przesunięciem decyzji, choć DNB Carnegie nadal zakłada podwyżkę stóp w czerwcu.

ESB ma w czwartek podnieść stopę do 2,25 proc. Taki ruch jest szeroko oczekiwany i według rynku został już uwzględniony w wycenach. Hov wskazuje, że bank centralny w Europie chce ograniczyć skutki wzrostu cen napędzanego energią. Berg dodaje, że inflacja bazowa w strefie euro wynosi 2,5 proc., a decyzje ESB mogą mieć znaczenie także dla Norges Bank.
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Norges Bank z ważnym raportem. Co powiedzą dane z Norwegii?

W czwartek Norges Bank pokaże raport „Regionalt nettverk”. Dokument powstaje na podstawie rozmów z 400 firmami i organizacjami. Hov spodziewa się słabszych prognoz produkcji, z 0,3–0,4 proc. do 0,1–0,2 proc. W maju całkowicie bez pracy było 1,9 proc. norweskiej siły roboczej.

We wtorek SSB poda też indeks cen producentów za maj. Wskaźnik obejmuje między innymi wydobycie ropy i gazu, przemysł, energetykę oraz wybrane usługi. Hov ocenia, że ceny producentów pokazują, dokąd mogą zmierzać ceny w gospodarce. W USA rynek czeka na środowe dane o inflacji, a pod koniec tygodnia uwagę przyciągnie 80. rocznica urodzin Donalda Trumpa i zapowiadane wydarzenia przy Białym Domu.
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Inflacja bazowa: o co w tym chodzi?
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Kiedy kolejna podwyżka stóp?
„Regionalt nettverk” w prostych słowach
Czemu ESB ma znaczenie dla Norwegii?
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Korona norweska rośnie, kredyty będą tańsze. Znamy decyzję Norges Bank
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Komentarze (1)
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Obserwator
27 minut temu
Zaciskania pasa ciąg dalszy, pieniędzy nie ma i nie będzie.
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