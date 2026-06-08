Przełomowy tydzień w Norwegii. Co dalej z cenami?

Norweski rynek czeka tydzień pełen danych o inflacji i decyzji banków centralnych. Mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące oprocentowania kredytów mieszkaniowych. W centrum są odczyty z Norwegii i USA oraz decyzja Europejskiego Banku Centralnego (ESB).

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Nadchodzące dni będą ważne dla oceny kondycji norweskiej gospodarki. Główny ekonomista Marius Gonsholt Hov z Handelsbanken mówi E24, że będzie to „ekscytujący tydzień makro”. Norweski Urząd Statystyczny (SSB) pokaże w środę dane o inflacji za maj, a ESB ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych dzień później. Na rynek trafi też raport „Regionalt nettverk” Norweskiego Banku Centralnego (Norges Bank).

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Ceny nie odpuszczają, kredyty czekają SSB opublikuje majowy odczyt inflacji w środę. Handelsbanken zakłada, że inflacja bazowa wzrosła do 3,3 proc., czyli do poziomu oczekiwanego przez Norges Bank. To ważny wskaźnik. Norges Bank patrzy na inflację bazową, ponieważ nie obejmuje ona cen energii i zmian podatkowych.



W kwietniu wzrost cen spadł do 3,4 proc. Inflacja bazowa wyniosła wtedy 3,2 proc., a wynik był niższy od prognoz. Hov wskazuje jednak, że presja cenowa pozostaje podwyższona, ponieważ w Norwegii mocno rosły płace. Według niego inflacja ma obecnie krajowe źródła, a nie wynika tylko z wojny i wysokich cen energii.

Część ekspertów uważa, że czynniki wewnętrzne są ważniejsze od kwestii geopolitycznych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweskie banki ważą decyzje. Rynek patrzy na dane Norges Bank w marcu zmienił ton komunikacji. Zamiast zapowiedzi cięć stóp pojawił się sygnał o podwyżkach w tym roku. Pierwsza podwyżka przyszła w maju. Stopa procentowa wzrosła wtedy do 4,25 proc., a bank zapowiedział jeszcze jeden ruch na jednym z najbliższych posiedzeń.



Ekonomiści nie są zgodni co do terminu. Hov ocenia, że inflacja bazowa na poziomie 3,3 proc. byłaby neutralna dla decyzji i nie musiałaby oznaczać podwyżki już w czerwcu. Senior ekonomista Oddmund Berg z DNB Carnegie spodziewa się spadku inflacji bazowej do 3,0 proc. Taki wynik mógłby przemawiać za przesunięciem decyzji, choć DNB Carnegie nadal zakłada podwyżkę stóp w czerwcu.



ESB ma w czwartek podnieść stopę do 2,25 proc. Taki ruch jest szeroko oczekiwany i według rynku został już uwzględniony w wycenach. Hov wskazuje, że bank centralny w Europie chce ograniczyć skutki wzrostu cen napędzanego energią. Berg dodaje, że inflacja bazowa w strefie euro wynosi 2,5 proc., a decyzje ESB mogą mieć znaczenie także dla Norges Bank.