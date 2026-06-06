Prąd latem może być droższy. NVE wyjaśnia, dlaczego Norwegia jest uzależniona od Europy

Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) przewiduje niskie napełnienie wielu norweskich magazynów hydroenergetycznych w najbliższych miesiącach. W środkowej i południowej Norwegii poziomy są niższe niż historyczna norma. NVE nie obawia się niedoboru energii zimą, ale zapowiada ścisły monitoring sytuacji.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Według NVE dalszy rozwój sytuacji zależy od opadów oraz bilansu energetycznego w krajach sąsiednich. W dużej części Norwegii odnotowano rekordowo mało śniegu, a ten zalegający w górach zaczął już topnieć. Zwiększyło to dopływ wody w ostatnich tygodniach. Mimo tego NVE oczekuje niższego niż zwykle napełnienia zbiorników przez lato.

Reklama

Niskie wypełnienie zbiorników. Lato będzie kluczowe NVE wskazuje na różnice regionalne. W środkowej i południowej Norwegii magazyny są poniżej typowych poziomów. Na północy kraju sytuacja pozostaje dobra. Tam napełnienie zbiorników jest nadal wysokie.



Dyrektor działu energii w NVE, Inga Nordberg, łączy obecną sytuację z zimą. Była ona chłodna i zwiększyła zużycie energii. Jednocześnie śniegu było rekordowo mało. Jesienne opady zwykle mają największy wpływ na odbudowę poziomu w magazynach.

Ceny prądu w południowej części kraju fiordów są najmocniej uzależnione od rynku europejskiego.Fot. Pixabay

Ankieta Latem prąd znowu uderzy po kieszeni? Tak, już się boję rachunków Może trochę, ale dam radę Nie, mam stałą cenę W ogóle nie zwracam na to uwagi

Import energii wzrósł. Ceny mogą być wyższe NVE podaje, że producenci energii wodnej ograniczyli produkcję wiosną, co przełożyło się na okresy zwiększonego importu energii do Norwegii. Latem system działa inaczej niż zimą. Na kontynencie zwykle jest mniej energii z wiatru i więcej z fotowoltaiki.



Norwegia może wtedy importować energię w dzień i eksportować nocą. W półroczu letnim kraj zazwyczaj jest eksporterem netto energii. NVE zakłada jednak, że ceny prądu latem będą wyższe niż zwykle. Wpływ będą miały także ceny gazu i pogoda w Europie.