06 czerwca 2026 09:03
Prąd latem może być droższy. NVE wyjaśnia, dlaczego Norwegia jest uzależniona od Europy
Niskie wypełnienie zbiorników. Lato będzie kluczowe
Dyrektor działu energii w NVE, Inga Nordberg, łączy obecną sytuację z zimą. Była ona chłodna i zwiększyła zużycie energii. Jednocześnie śniegu było rekordowo mało. Jesienne opady zwykle mają największy wpływ na odbudowę poziomu w magazynach.
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Ceny prądu w południowej części kraju fiordów są najmocniej uzależnione od rynku europejskiego.Fot. Pixabay
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Import energii wzrósł. Ceny mogą być wyższe
Norwegia może wtedy importować energię w dzień i eksportować nocą. W półroczu letnim kraj zazwyczaj jest eksporterem netto energii. NVE zakłada jednak, że ceny prądu latem będą wyższe niż zwykle. Wpływ będą miały także ceny gazu i pogoda w Europie.