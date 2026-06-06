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1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

06 czerwca 2026 09:03

Prąd latem może być droższy. NVE wyjaśnia, dlaczego Norwegia jest uzależniona od Europy

Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) przewiduje niskie napełnienie wielu norweskich magazynów hydroenergetycznych w najbliższych miesiącach. W środkowej i południowej Norwegii poziomy są niższe niż historyczna norma. NVE nie obawia się niedoboru energii zimą, ale zapowiada ścisły monitoring sytuacji.
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Prąd latem może być droższy. NVE wyjaśnia, dlaczego Norwegia jest uzależniona od Europy
Zmiany cen prądu zazwyczaj najmocniej odczuwają mieszkańcu południa kraju. Na zdjęciu: słupy wysokiego napięcia w Oslo/ Fot. Ryan Hodnett, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Według NVE dalszy rozwój sytuacji zależy od opadów oraz bilansu energetycznego w krajach sąsiednich. W dużej części Norwegii odnotowano rekordowo mało śniegu, a ten zalegający w górach zaczął już topnieć. Zwiększyło to dopływ wody w ostatnich tygodniach. Mimo tego NVE oczekuje niższego niż zwykle napełnienia zbiorników przez lato.
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Niskie wypełnienie zbiorników. Lato będzie kluczowe

NVE wskazuje na różnice regionalne. W środkowej i południowej Norwegii magazyny są poniżej typowych poziomów. Na północy kraju sytuacja pozostaje dobra. Tam napełnienie zbiorników jest nadal wysokie.

Dyrektor działu energii w NVE, Inga Nordberg, łączy obecną sytuację z zimą. Była ona chłodna i zwiększyła zużycie energii. Jednocześnie śniegu było rekordowo mało. Jesienne opady zwykle mają największy wpływ na odbudowę poziomu w magazynach.

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Ceny prądu w południowej części kraju fiordów są najmocniej uzależnione od rynku europejskiego.

Ceny prądu w południowej części kraju fiordów są najmocniej uzależnione od rynku europejskiego.Fot. Pixabay

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Import energii wzrósł. Ceny mogą być wyższe

NVE podaje, że producenci energii wodnej ograniczyli produkcję wiosną, co przełożyło się na okresy zwiększonego importu energii do Norwegii. Latem system działa inaczej niż zimą. Na kontynencie zwykle jest mniej energii z wiatru i więcej z fotowoltaiki.

Norwegia może wtedy importować energię w dzień i eksportować nocą. W półroczu letnim kraj zazwyczaj jest eksporterem netto energii. NVE zakłada jednak, że ceny prądu latem będą wyższe niż zwykle. Wpływ będą miały także ceny gazu i pogoda w Europie.
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Producenci energii muszą przestrzegać wymogów dotyczących minimalnego napełnienia i przepływów wody. NVE prowadzi obecnie nadzór nad strategiami bezpieczeństwa dostaw u kilku producentów. Gospodarstwa domowe mają być chronione przed najwyższymi cenami przez wsparcie do rachunków za prąd lub Norgespris.
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Dlaczego niski poziom wody podbija ceny?
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Import w dzień, eksport w nocy — o co chodzi?
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Komentarze (1)
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oze
49 minut temu
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