Gorzej nie będzie? Norwescy ekonomiści uspokajają

Ekonomiści nie spodziewają się podwyżki stóp procentowych w Norwegii w czerwcu 2026 roku. Ich zdaniem nowe dane gospodarcze nie dają podstaw do takiej decyzji. Dla osób z kredytami mieszkaniowymi to sygnał, że przed wakacjami koszt obsługi długu nie powinien rosnąć.

W Norwegii pojawiły się spekulacje o kolejnym ruchu banku centralnego przed wakacjami. Dotyczyły możliwej podwyżki stóp procentowych już na czerwcowym posiedzeniu. Według ekonomistów Nordei taki scenariusz jest obecnie mało prawdopodobny. W raporcie „Norges Bank Watch” wskazali, że temat czerwcowej podwyżki nie jest omawiany.

Nordea wyklucza czerwcową podwyżkę stóp w Norwegii Ekonomiści Kjetil Olsen i Sara Midtgaard napisali w raporcie, że od dawna nie zgadzali się z rynkowymi spekulacjami. Teraz są w tym stanowisku jeszcze bardziej stanowczy. Ich zdaniem podwyżka w czerwcu wymagałaby dramatycznych nowych informacji. Chodziłoby o dane wskazujące na wyraźnie wyższą inflację.



Według Nordei taki sygnał dotąd się nie pojawił. Dodatkowo, ekonomiści wskazują na niższe ceny ropy. Wymieniają też obniżki opłat paliwowych i dodają do tego tańsze bilety miesięczne w kilku gminach. Wszystkie wskazane czynniki działają w stronę niższej presji cenowej.

Ważny sygnał dla kredytobiorców. Chwila oddechu? Nordea zwraca też uwagę na kurs norweskiej waluty. Korona norweska umocniła się o około 2 proc. bardziej, niż zakładał Norges Bank. Ekonomiści wskazują, że silniejsza waluta pomaga ograniczać inflację. Ich zdaniem bank centralny będzie chciał bronić tego efektu.



Sara Midtgaard przypomniała na łamach Dagens Næringsliv, że marcowa ścieżka stóp zakładała pełne prawdopodobieństwo podwyżki wiosną. Opisywany ruch nastąpił już w maju. W tej samej ścieżce widnieje też 50 proc. prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki jesienią. Według Midtgaard to nie wystarcza, aby uzasadnić ruch już w czerwcu.