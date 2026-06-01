01 czerwca 2026 09:02
Gorzej nie będzie? Norwescy ekonomiści uspokajają
Nordea wyklucza czerwcową podwyżkę stóp w Norwegii
Według Nordei taki sygnał dotąd się nie pojawił. Dodatkowo, ekonomiści wskazują na niższe ceny ropy. Wymieniają też obniżki opłat paliwowych i dodają do tego tańsze bilety miesięczne w kilku gminach. Wszystkie wskazane czynniki działają w stronę niższej presji cenowej.
Sara Midtgaard przypomniała na łamach Dagens Næringsliv, że marcowa ścieżka stóp zakładała pełne prawdopodobieństwo podwyżki wiosną. Opisywany ruch nastąpił już w maju. W tej samej ścieżce widnieje też 50 proc. prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki jesienią. Według Midtgaard to nie wystarcza, aby uzasadnić ruch już w czerwcu.
