Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności
|
Redakcja
|

01 czerwca 2026 09:02

Gorzej nie będzie? Norwescy ekonomiści uspokajają

Ekonomiści nie spodziewają się podwyżki stóp procentowych w Norwegii w czerwcu 2026 roku. Ich zdaniem nowe dane gospodarcze nie dają podstaw do takiej decyzji. Dla osób z kredytami mieszkaniowymi to sygnał, że przed wakacjami koszt obsługi długu nie powinien rosnąć.
Komentarze
Kopiuj link
Gorzej nie będzie? Norwescy ekonomiści uspokajają
Nordea wyklucza czerwcową podwyżkę stóp w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
W Norwegii pojawiły się spekulacje o kolejnym ruchu banku centralnego przed wakacjami. Dotyczyły możliwej podwyżki stóp procentowych już na czerwcowym posiedzeniu. Według ekonomistów Nordei taki scenariusz jest obecnie mało prawdopodobny. W raporcie „Norges Bank Watch” wskazali, że temat czerwcowej podwyżki nie jest omawiany.
Reklama
Przeczytaj również Tyle zarabia się w różnych częściach Norwegii. Region może mocno zmienić wysokość pensji

Nordea wyklucza czerwcową podwyżkę stóp w Norwegii

Ekonomiści Kjetil Olsen i Sara Midtgaard napisali w raporcie, że od dawna nie zgadzali się z rynkowymi spekulacjami. Teraz są w tym stanowisku jeszcze bardziej stanowczy. Ich zdaniem podwyżka w czerwcu wymagałaby dramatycznych nowych informacji. Chodziłoby o dane wskazujące na wyraźnie wyższą inflację.

Według Nordei taki sygnał dotąd się nie pojawił. Dodatkowo, ekonomiści wskazują na niższe ceny ropy. Wymieniają też obniżki opłat paliwowych i dodają do tego tańsze bilety miesięczne w kilku gminach. Wszystkie wskazane czynniki działają w stronę niższej presji cenowej.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Polski Adwokat w Norwegii - Katarzyna Szlyk-Verde

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

POLSKI POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI - EIENDOMSMEGLER

Ogłoszenia MojaNorwegia

Norges Bank pod presją danych. Rynek czeka na inflację za maj

Norges Bank pod presją danych. Rynek czeka na inflację za majFot. Adobe Stock, licencja standardowa

Ankieta

Jak oceniasz ewentualny brak podwyżek stóp procentowych?

Cieszę się, liczę, że raty już nie wzrosną
Nadal zaciskam pasa, bo boję się jesiennej podwyżki
Refinansuję/zmieniam bank, szukam lepszej oferty
Nie mam kredytu, temat mnie nie dotyczy
Głosy: 0
Podgląd wyników

Ważny sygnał dla kredytobiorców. Chwila oddechu?

Nordea zwraca też uwagę na kurs norweskiej waluty. Korona norweska umocniła się o około 2 proc. bardziej, niż zakładał Norges Bank. Ekonomiści wskazują, że silniejsza waluta pomaga ograniczać inflację. Ich zdaniem bank centralny będzie chciał bronić tego efektu.

Sara Midtgaard przypomniała na łamach Dagens Næringsliv, że marcowa ścieżka stóp zakładała pełne prawdopodobieństwo podwyżki wiosną. Opisywany ruch nastąpił już w maju. W tej samej ścieżce widnieje też 50 proc. prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki jesienią. Według Midtgaard to nie wystarcza, aby uzasadnić ruch już w czerwcu.
Przeczytaj również Norges Bank podniósł stopy procentowe. Inwestorzy wskazują winnych
Najbliższym ważnym punktem dla rynku będą dane o inflacji za maj, które Centralne Biuro Statystyczne opublikuje 10 czerwca. Nordea Markets zakłada inflację bazową na poziomie 3,2 proc. To nieco mniej niż szacunek Norges Bank, który wynosi 3,3 proc. Ekonomiści Nordei wskazują, że tylko wyraźny wzrost presji cenowej mógłby zmienić układ przed czerwcowym posiedzeniem.
Zobacz, gdzie przepłacasz za kredyty i karty w Norwegii
Sprawdź swoje zobowiązania w jednym miejscu i dowiedz się, co warto przeanalizować najpierw.
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jak stopy procentowe zmieniają ratę?
Czy moja rata wzrośnie przed wakacjami?
Kiedy bank centralny podniesie stopy?
Inflacja bazowa: o co w tym chodzi?
Korona i ropa: co to zmienia dla mnie?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Finanse i kredyty

Norges Bank w oczekiwaniu na... stabilizację. Obniżki stóp procentowych dopiero w drugiej połowie roku?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norwegia zaskoczona inflacją. Decyzje Norges Bank mogą być bardziej radykalne
Poradniki
Biznes i gospodarka

Presja inflacyjna nie odpuszcza. Norges Bank może zmienić kurs jeszcze przed wakacjami
Poradniki
Biznes i gospodarka

Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia
Poradniki
Biznes i gospodarka

Co zrobi Norges Bank? Tak może wyglądać dalsza ścieżka stóp procentowych
Poradniki
Biznes i gospodarka

Nadchodzi ulga dla kredytobiorców? Norges Bank może obniżyć stopy procentowe nawet cztery razy
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja bez zaskoczeń, ale problem nie znika. Norges Bank może wkrótce zareagować
Poradniki
Biznes i gospodarka

Obniżka stóp procentowych w Norwegii? Prezeska Norges Bank: nic nie obiecujcie
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norges Bank reaguje na kryzys. Wiemy, co dalej ze stopami procentowymi
Poradniki
Biznes i gospodarka

Co dalej ze stopami procentowymi? Na stole niepokojący scenariusz
Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie