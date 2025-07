Pozytywni, ale ostrożniejsi. Co naprawdę myślą Norwegowie o imigrantach?

Norwegowie coraz bardziej podzieleni w ocenie imigracji. Choć większość wciąż dostrzega pozytywny wkład imigrantów w życie kraju, rośnie liczba tych, którzy chcą zaostrzenia przepisów azylowych – wynika z najnowszego badania Centralnego Biura Statystycznego (SSB).

W 2023 roku odnotowano najwyższy poziom akceptacji imigracji w historii badania, co wiązano z solidarnością wobec ukraińskich uchodźców po rosyjskiej inwazji. W 2025 roku 24 proc. respondentów stwierdziło, że należy zaostrzyć zasady przyznawania azylu i pobytu dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl, a tylko 13 proc. uważa, że powinny być one łagodniejsze.



To odwrócenie proporcji w stosunku do wyników z lat 2022–2023. Stanowi także powrót do poziomów sprzed wojny w Ukrainie.