Ponad 1000 ataków na pracowników NAV. Audyt po zabójstwie pracowniczki

Pracownicy Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) muszą zmagać się z ponad dwoma tysiącami ataków rocznie, wynika ze statystyk. Instytucja planuje wzmocnić bezpieczeństwo urzędników. To efekt napaści z 20 września, podczas której zginęła kobieta, a kolejna została ranna.

W poniedziałek w oddziale NAV w Bergen nożownik zaatakował dwie kobiety. Mężczyzna został aresztowany i przebywa w areszcie. Jest oskarżony o zabójstwo oraz ciężkie uszkodzenie ciała. Jak informuje instytucja, zdarzenie jest jednym z ponad 1000 incydentów do których doszło w biurach urzędu w całym kraju. Do pierwszego września pracownicy NAV zmierzyli się z 1042 atakami. Od stycznia do końca sierpnia 2021 roku zgłoszono trzy ataki fizyczne. Pozostałe to groźby oraz inne przykłady mowy nienawiści.