Polski kurort weźmie przykład z Norwegii: chce być jak Oslo

Przeciwnicy obecnego logo zwracają uwagę, że odwołuje się do trendów z przełomu XX i XXI wieku. Fot. Pixabay

Sopot pracuje nad zmianą identyfikacji wizualnej. Jedną z nowości ma być odnowienie logo miasta. Nadmorski kurort będzie wzorować się na szeregu miast, w tym m.in. Oslo.

Nowy logotyp to element szeroko zakrojonych zmian w Sopocie. W 2019 roku kurort odświeżył większość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej. W różnych punktach miasta pojawiły się nowe znaki informacyjne. Uzdrowisko zaznaczyło przywiązanie do morza i wiatru. Kolorystyka nawiązuje do obu charakterystycznych zjawisk przyrodniczych tej części Europy. Od tamtej pory trwają prace nad wdrożeniem kolejnych zmian w ramach sopockiej identyfikacji wizualnej. Logotyp ma zostać uproszczony na wzór m.in. Porto, Sztokholmu, czy Oslo.