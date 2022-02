Polska znosi większość obostrzeń. Zmiany od marca

Od 1 marca przestaną obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia, informuje rządowy komunikat . - Przywracamy również normalną pracę w urzędach. W urzędach obowiązywała praca zdalna, w firmach, przedsiębiorstwach również była zalecana, dzisiaj znosimy to zalecenie, urzędy wracają do normalnego funkcjonowania - powiedział podczas konferencji Morawiecki. - Rozdział pandemii niestety nie jest jeszcze zamknięty, trzeba to powiedzieć jednoznacznie. Ale widzimy, że dziś śmiertelność i hospitalizacje wywołane wariantem Omikron są dużo niższe niż przestrogi, których słuchaliśmy i przestrzegaliśmy - dodał Morawiecki.