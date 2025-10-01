Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Polska i Norwegia z kolejną współpracą. Samoloty nad Wisłą to nie wszystko

Redakcja

01 października 2025 12:02

Polska i Norwegia z kolejną współpracą. Samoloty nad Wisłą to nie wszystko

Polska i Norwegia podjęły kolejną decyzję o wzajemnej współpracy. Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL

Polska i Norwegia podpisały memorandum o zacieśnieniu współpracy obronnej, które ma stanowić podstawę dalszych wspólnych działań. Dotyczy m.in. interoperacyjności sił zbrojnych, wspólnego szkolenia oraz wymiany doświadczeń w obronie powietrznej i cyberbezpieczeństwie. Jednocześnie zapowiedziano, że od października norweskie samoloty F-35 będą operować z bazy wojskowej w Polsce.

W trakcie spotkania w siedzibie MON (29 września) minister obrony Norwegii Tore O. Sandvik i polski wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali Memorandum of Understanding mające na celu wzmocnienie koordynacji strategicznej oraz operacyjnej między Polską a Norwegią. Porozumienie obejmuje wszystkie poziomy obronności — polityczny, strategiczny, operacyjny i taktyczny.

Zakłada ono m.in. zwiększenie interoperacyjności, skoordynowane wykorzystanie zasobów oraz zacieśniony dialog dotyczący wspólnych zagrożeń. W komunikatach wskazano także, że współpraca ma znaczenie w kontekście solidarności w ramach NATO.
Niebo pod kontrolą. Strategiczna współpraca firm z Polski i Norwegii

Norweskie samoloty w Polsce

Zawarcie memorandum zbiegło się z planowaną obecnością norweskich myśliwców F-35 w Polsce. Maszyny mają zostać rozmieszczone w bazie w Krzesinach pod Poznaniem od października 2025 r. W porozumieniu przewidziano też współdziałanie w dziedzinach takich jak siły specjalne, wymiana doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym oraz cyberbezpieczeństwo.

Porozumienie zakłada wsparcie przemysłów obronnych obu państw oraz rozwój zdolności w zakresie dronów. Planowana jest też współpraca w obszarze wywiadu strategicznego i operacyjnego.
Szefowie resortów spotkali się w siedzibie MON 29 września 2025 roku.

Szefowie resortów spotkali się w siedzibie MON 29 września 2025 roku.Fot. gov.pl, CC BY-NC-ND 3.0 PL

Razem przeciwko zagrożeniom z powietrza

Misja norweskich F-35 w Polsce będzie drugą tego typu operacją w 2025 r. — pierwsza trwała od stycznia do lata. Wspólne działania mają wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej Polski i regionu oraz lepiej koordynować reakcje na naruszenia granic powietrznych.

W komunikatach zaznaczono, że współpraca Polski i Norwegii wychodzi naprzeciw rosnącym zagrożeniom związanym z nielegalnymi lotami dronów nad graniczącymi obszarami. Podkreślono też wagę ćwiczeń i wymiany doświadczeń wojskowych, które mają zwiększyć elastyczność reagowania w warunkach zagrożeń hybrydowych.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

