Polska i Norwegia z kolejną współpracą. Samoloty nad Wisłą to nie wszystko
01 października 2025 12:02
Polska i Norwegia podjęły kolejną decyzję o wzajemnej współpracy. Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL
Zakłada ono m.in. zwiększenie interoperacyjności, skoordynowane wykorzystanie zasobów oraz zacieśniony dialog dotyczący wspólnych zagrożeń. W komunikatach wskazano także, że współpraca ma znaczenie w kontekście solidarności w ramach NATO.
Norweskie samoloty w Polsce
Porozumienie zakłada wsparcie przemysłów obronnych obu państw oraz rozwój zdolności w zakresie dronów. Planowana jest też współpraca w obszarze wywiadu strategicznego i operacyjnego.
Szefowie resortów spotkali się w siedzibie MON 29 września 2025 roku.Fot. gov.pl, CC BY-NC-ND 3.0 PL
Razem przeciwko zagrożeniom z powietrza
W komunikatach zaznaczono, że współpraca Polski i Norwegii wychodzi naprzeciw rosnącym zagrożeniom związanym z nielegalnymi lotami dronów nad graniczącymi obszarami. Podkreślono też wagę ćwiczeń i wymiany doświadczeń wojskowych, które mają zwiększyć elastyczność reagowania w warunkach zagrożeń hybrydowych.
