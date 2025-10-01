Polska i Norwegia z kolejną współpracą. Samoloty nad Wisłą to nie wszystko

Polska i Norwegia podjęły kolejną decyzję o wzajemnej współpracy. Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL

Polska i Norwegia podpisały memorandum o zacieśnieniu współpracy obronnej, które ma stanowić podstawę dalszych wspólnych działań. Dotyczy m.in. interoperacyjności sił zbrojnych, wspólnego szkolenia oraz wymiany doświadczeń w obronie powietrznej i cyberbezpieczeństwie. Jednocześnie zapowiedziano, że od października norweskie samoloty F-35 będą operować z bazy wojskowej w Polsce.

W trakcie spotkania w siedzibie MON (29 września) minister obrony Norwegii Tore O. Sandvik i polski wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali Memorandum of Understanding mające na celu wzmocnienie koordynacji strategicznej oraz operacyjnej między Polską a Norwegią. Porozumienie obejmuje wszystkie poziomy obronności — polityczny, strategiczny, operacyjny i taktyczny.



Zakłada ono m.in. zwiększenie interoperacyjności, skoordynowane wykorzystanie zasobów oraz zacieśniony dialog dotyczący wspólnych zagrożeń. W komunikatach wskazano także, że współpraca ma znaczenie w kontekście solidarności w ramach NATO.

Norweskie samoloty w Polsce Zawarcie memorandum zbiegło się z planowaną obecnością norweskich myśliwców F-35 w Polsce. Maszyny mają zostać rozmieszczone w bazie w Krzesinach pod Poznaniem od października 2025 r. W porozumieniu przewidziano też współdziałanie w dziedzinach takich jak siły specjalne, wymiana doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym oraz cyberbezpieczeństwo.



Porozumienie zakłada wsparcie przemysłów obronnych obu państw oraz rozwój zdolności w zakresie dronów. Planowana jest też współpraca w obszarze wywiadu strategicznego i operacyjnego.

Szefowie resortów spotkali się w siedzibie MON 29 września 2025 roku.Fot. gov.pl, CC BY-NC-ND 3.0 PL

Razem przeciwko zagrożeniom z powietrza Misja norweskich F-35 w Polsce będzie drugą tego typu operacją w 2025 r. — pierwsza trwała od stycznia do lata. Wspólne działania mają wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej Polski i regionu oraz lepiej koordynować reakcje na naruszenia granic powietrznych.



W komunikatach zaznaczono, że współpraca Polski i Norwegii wychodzi naprzeciw rosnącym zagrożeniom związanym z nielegalnymi lotami dronów nad graniczącymi obszarami. Podkreślono też wagę ćwiczeń i wymiany doświadczeń wojskowych, które mają zwiększyć elastyczność reagowania w warunkach zagrożeń hybrydowych.