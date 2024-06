Polska i Europa wybierają europarlamentarzystów. Drastyczny spadek frekwencji

Polacy w kraju i za granicą wybierają przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie trwa także w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Obywatele RP oddają głosy do 21:00.

Frekwencja na godzinę 17:00

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego do godziny 17:00 wyniosła 28,20 proc. Podczas analogicznego głosowania w 2019 roku odsetek Polaków, którzy wrzucili karty do urny wynosił 32,51 proc. Najwyższą aktywność obywateli odnotowano w województwach mazowieckim, małopolskim i pomorskim. Najmniej mieszkańców zagłosowało w województwie opolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim.



Poniżej: do mediów spływają pierwsze dane dotyczące głosowania w innych państwach.