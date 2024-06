Polska i Europa wybierają europarlamentarzystów. Dane frekwencyjne na 12:00 [AKTUALIZOWANY]

Polacy mogą zagłosować do 21:00. stock.adobe.com/standardowa/Andrey Kuzmin

Polacy w kraju i za granicą wybierają przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie trwa także w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Obywatele RP oddają głosy do 21:00.

– W wyborach do Parlamentu Europejskiego według stanu na godzinę 12:00 liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 11,66 proc. – poinformował szef PKW Sylwester Marciniak. Pięć lat wcześniej wskaźnik wyniósł 14,39 proc. Najwyższą frekwencję (12,80 proc.) odnotowano w woj. małopolskim. Z kolei najniższą (9,87 proc.) w woj. opolskim.



W ujęciu pięcioletnim najwyższy spadek liczby wyborców głosujących do 12:00 odnotowano w Polsce południowo-wschodniej. Ponad cztery proc. mniej zagłosowało w Lubelskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu. 3,86 proc. wyborców straciło Świętokrzyskie. Najstabilniej wygląda sytuacja na Pomorzu i województwach zachodnich.