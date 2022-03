Pokojowa Nagroda Nobla 2022: prawie najwięcej kandydatów w historii

Aby nominacje zostały uznane za ważne, muszą być przedłożone Komitetowi Noblowskiemu do 31 stycznia każdego roku. stock.adobe.com/licencja standardowa

W tym roku zarejestrowano drugą najwyższą w historii liczbę nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla – 343, co stanowi wzrost o 14 w porównaniu z wynikiem z 2021 roku. Około 251 z nominowanych to osoby fizyczne, zaś 93 to organizacje.

Chociaż do rekordu nieco zabrakło – został ustanowiony w 2016 roku, kiedy do otrzymania nagrody wytypowano 376 kandydatów – to tegoroczna liczba nominacji jest nadal drugą najwyższą w 120-letniej historii pokojowego Nobla.

Wśród zgłoszonych do otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla w edycji 2022 znaleźli się m.in. ekolog i prezenter David Attenborough, Rada Arktyczna, tybetański filmowiec Dhondup Wangchen, białoruska opozycjonistka Svetlana Tikhanovskaya, działaczka na rzecz klimatu Greta Thunberg, papież Franciszek i aktywiści w sprawie demokracji w Birmie.

Wyjątki w obliczu wojny? Aby nominacje zostały uznane za ważne, muszą być przedłożone Komitetowi Noblowskiemu do 31 stycznia każdego roku. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, w tym roku oczekiwano jednak dopuszczenia wyjątków od formalności.

Przykładowo Christian Tybring-Gjedde, jeden z liderów Partii Postępu (FrP), uważa, że do listy kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla powinien był również zostać dopisany ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W 2021 r. nagrodę otrzymali wspólnie Maria Ressa i Dmitry Muratov.