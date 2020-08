Poczta Polska przywróciła możliwość wysyłania wszystkich paczek do Norwegii

Przesyłanie paczek zostało ograniczone w marcu, w wyniku wprowadzenia obostrzeń w ruchu międzynarodowym. Fot. Pixabay

Krajowy operator pocztowy - Poczta Polska - 14 marca zawiesiła możliwość wysyłania części przesyłek zagranicznych. Sytuacja związana była m.in. ze wstrzymaniem lotów. Jak informuje instytucja, od 6 sierpnia sytuacja wróciła do normy. Polacy ponownie mogą przekazywać paczki priorytetowe oraz ekonomiczne tak, by trafiły do Norwegii.

Poczta Polska od kilku dni sukcesywnie przywraca możliwość nadawania paczek różnych kategorii. Od 6 sierpnia najszybciej docierające przesyłki (EMS) można wysyłać m.in. do Czech, Holandii, Norwegii i Szwajcarii. Opcja dostępna jest obecnie dla 10 państw. Tradycyjne paczki nadawać można do 40 krajów. W związku z sytuacją epidemiczną na świecie, Poczta Polska przekazuje obecnie przesyłki do 60 państw.

Jak informuje Poczta Polska, dalsze rozszerzanie usług związane jest z likwidacją obostrzeń w poszczególnych państwach. Może dojść również do sytuacji, w której przez ponowne nałożenie regulacji, paczki ponownie nie będą wysyłane do danego kraju.