Plan dla Norwegii na kolejną dekadę: cięcia świadczeń socjalnych, wsparcie biznesu prywatnego

Norweska Konfederacja Przedsiębiorców (NHO) przedstawiła własną wizję Norwegii w ciągu kolejnej dekady. Organizacja zwraca uwagę, że nowe miejsca pracy powinny być tworzone przede wszystkim w sektorze prywatnym. Dodaje też, że państwo powinno ograniczyć wspieranie obywateli poprzez zasiłki.

Cel: zrównoważony rozwój

Jak zauważył Almlid, kluczowymi sprawami w nadchodzącej dekadzie powinny być kwestie klimatu i cyfryzacji. – Wszystko, co będziemy robili musi zgadzać się z zasadami zrównoważonego rozwoju. W nadchodzących latach państwo będzie miało mniej pieniędzy do wydania. Musimy zapewnić stałe miejsca pracy, bo budżet zyska na tym z płaconych podatków. Te z kolei wygenerują dobrobyt – komentuje prezes NHO. W rozmowie z Aftenposten Almlid przyznał, że ambitnym celem jest stworzenie 250 tys. nowych miejsc pracy do 2030 roku. Wszystkie powinny być związane z sektorem przedsiębiorstw prywatnych.



Zrzeszeni w Norweskiej Konfederacji Przedsiębiorców chcą, by w najbliższej dekadzie emisja CO2 spadła o połowę. Zauważają, że państwo musi utrzymywać stały wzrost PKB powyżej 2 proc. Działania powinny wiązać się z utrzymaniem wysokiego poziomu zatrudnienia oraz cięciem świadczeń socjalnych.