Państwo opiekuńcze sporo kosztuje. Norwegia wyda na socjale o 94 miliardy koron więcej

Urząd Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) prognozuje, że wydatki w ramach systemu ubezpieczeń społecznych do 2030 wzrosną o 94 miliardy koron. Głównym powodem wzrostu kosztów jest coraz wyższa liczba emerytów w kraju.

Dane opublikowane pod koniec grudnia przez NAV we współpracy z Urzędem ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) pokazują, że w latach 2018-2030 spodziewany jest duży wzrost wydatków na świadczenia społeczne: ubezpieczenia, emerytury, renty inwalidzkie i zasiłki – rodzinny i dla bezrobotnych. Koszty socjali wzrosną o 94 miliardy koron, łącznie wynosząc w 2030 roku 581 miliardów koron. Do tego wliczają się także wydatki na leki i zwrot kosztów pomocy medycznej, psychologicznej i fizjoterapii, którymi zarządza Helsedirektoratet.

Społeczeństwo się starzeje, wydatki rosną

NAV jako główne przyczyny coraz wyższych wydatków podaje starzejące się społeczeństwo. Zgodnie z danymi z listopada 2019 w Norwegii w ciągu roku na emeryturę przeszło 20 400 osób, co stanowi wzrost o 2,2 proc. w porównaniu do 2018. Urząd prognozuje, że do 2021 roku w kraju liczącym trochę ponad 5,3 mln mieszkańców emeryturę pobierać będzie ponad milion osób.