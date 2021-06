Pandemia zmieniła mieszkańców Oslo: coraz więcej osób chce wyprowadzić się z centrum

Mieszkańcy Oslo przenoszą się z centrum miasta na jego obrzeża lub do okolicznych gmin. wikimedia.org/ fot. Yngvar Johnsen/ CC BY 2.0

Firma Eie Eiendomsmegling, zajmująca się obrotem nieruchomościami, spytała klientów ze stolicy Norwegii o potrzeby mieszkaniowe po roku pandemii. Ankietowani przyznali, że zwiększyła się ich chęć do opuszczenia centrum Oslo. Podobne zdania przedstawiły osoby pochodzące z innych dużych miast Norwegii.