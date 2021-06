Pandemia nie przeszkodziła w przyroście populacji: w Norwegii nadwyżka urodzeń i przyjezdnych

Centralny Urząd Statystyczny (SSB) opublikował nowe dane dotyczące ewidencji ludności w Norwegii. Z raportu wynika, że populacja kraju fiordów powiększyła się w pierwszym kwartale 2021 roku o 7435 osób. Wpłynął na to zarówno wskaźnik urodzeń, jak i liczba przyjezdnych.

19 maja Centralny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie dot. ludności na koniec 2020 roku oraz w pierwszym kwartale 2021 roku. Na koniec marca w kraju fiordów mieszkało 5 398 804 osób. Na wzrost wpłynęła nadwyżka urodzeń – 13 726 w porównaniu z 10 096 zgonami oraz nadwyżka migracji. Do Norwegii przyjechało 11 176 nowych mieszkańców. Opuściło ją 7 371 osób. Nowe dane dotyczące zmian w połowie roku zostaną opublikowane 19 sierpnia.

Polacy największą grupą imigrantów

Według danych z pierwszego stycznia 2021 roku w Norwegii przebywa 601 567 osób z innym obywatelstwem. Zauważalna jest nadwyżka liczby mężczyzn (325 903) nad kobietami (275 664). W gronie przeważają Polacy, których liczba wynosi 110 301 osób (w tym 70 035 to mężczyźni). Zauważalny jest również wysoki odsetek Litwinów (47 906), Szwedów (43 559), Syryjczyków (32 778) oraz Niemców (25 628).



Przyjezdni z Polski dominują także w grupie cudzoziemców, którzy zamieszkali w Norwegii w okresie od pierwszego stycznia do końca marca 2021 roku. W pierwszym kwartale w kraju fiordów osiedliło się 1 836 przyjezdnych znad Wisły, a do ojczyzny wróciło 1171 osób. Liczba mieszkańców Norwegii wzrosła o 665 Polaków. Zostawili w tyle imigrantów z Syrii (383) oraz Kongo (217).