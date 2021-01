Organizacje wspierające szczepionki mogą dostać pokojowego Nobla. Nominował je norweski polityk

Zajmujące się szczepionkami międzynarodowe organizacje CEPI i Gavi zostały nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla za swoją pracę na rzecz walki z koronawirusem.

Gavi, Vaccine Alliance to publiczno-prywatne globalne partnerstwo zdrowotne działające na rzecz zwiększenia dostępu do szczepień w biednych krajach. W jego skład wchodzą m.in. organizacje ONZ, Bank Światowy, instytucje badawcze i organizacje pozarządowe.

Poseł zauważył, że pandemia doprowadziła do współpracy konkurujących ze sobą środowisk naukowych w zakresie rozwoju medycyny, co jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić. CEPI i Gavi koordynowały wysiłki prowadzące do stworzenia szczepionki na koronawirusa, m.in. przyczyniły się do sfinansowania szeregu projektów związanych ze szczepionkami.