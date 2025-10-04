Jesień czy lato? Wrzesień w Norwegii pobił niemal wszystkie rekordy
04 października 2025 11:02
Na zdjęciu: zachód słońca nad jedną z wysp Lofotów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
W całym kraju wyższa niż zwykle była także ilość opadów, średnio o 10 proc. powyżej normy. W niektórych miejscach różnice sięgały ponad 100 proc.
Anomalie pogodowe w Arktyce
Wśród miejsc najchłodniejszych meteorolodzy zwrócili uwagę na Gaustatoppen (2,4 st.) oraz Juvvasshøe i Juvflye. Tam wartości także pozostawały powyżej normy.
Deszczowo i sucho jednocześnie
Stacje meteorologiczne takie jak Skjåk II (22,5 mm) i Blanktjernmoen (22,9 mm) notowały opady znacznie niższe niż średnia, o odpowiednio 14 i 44 proc.
