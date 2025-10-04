Jesień czy lato? Wrzesień w Norwegii pobił niemal wszystkie rekordy

Na zdjęciu: zachód słońca nad jedną z wysp Lofotów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

We wrześniu 2025 roku Norwegia doświadczyła niezwykle wysokich temperatur. Całkowita średnia krajowa uplasowała się 2,2 st. powyżej normy, a w regionie północnym miesiąc uznano za „ekstremalnie ciepły". W rekordach pomiarowych sięgających roku 1901 tylko wrzesień 2016 (2,4 st. powyżej normy) i 1999 (2,3 st.) były cieplejsze.

We wszystkich częściach kraju temperatura września przekraczała normę, jednak najbardziej dramatyczne odchylenia od średniej odnotowano w północnej Norwegii. Jak informuje norweski Instytut Meteorologiczny, ponad 80 stacji w regionie ustanowiło cieplne rekordy. Wartości maksymalne przypominały lato. W miejscowościach takich jak Værnes (Trøndelag) i Bardufoss (Troms) mierzono aż 15 i 10 dni wrześniowych z temperaturą powyżej 20 st.



W całym kraju wyższa niż zwykle była także ilość opadów, średnio o 10 proc. powyżej normy. W niektórych miejscach różnice sięgały ponad 100 proc.

Temperatury w Norwegii we wrześniu 2025. Porównanie z okresem 1991-2020.Lars Grinde/MET

Anomalie pogodowe w Arktyce Na obszarach arktycznych odnotowano anomalie. Stacja Jan Mayen zanotowała średnią temperaturę 6,9 st., co stanowiło 2,4 st. powyżej normy, oraz najwyższy opad - 127,6 mm - czyli 62 proc. powyżej średniej. Stacje w Ny-Ålesund, na Bjørnøya i na lotnisku Svalbard również wskazały temperatury powyżej przeciętnej (od 1,8 do 2,3 st. ponad normę).



Wśród miejsc najchłodniejszych meteorolodzy zwrócili uwagę na Gaustatoppen (2,4 st.) oraz Juvvasshøe i Juvflye. Tam wartości także pozostawały powyżej normy.

Deszczowo i sucho jednocześnie We wrześniu dominowały warunki suche, choć lokalnie występowały bardzo obfite opady, szczególnie w regionach Austlandet, Agder i Rogaland, z rekordowymi stacjami takimi jak Søyland (429,0 mm) czy Helland (408,9 mm). We wskazanych obszarach opady sięgały nawet 70-130 proc. ponad normę.



Stacje meteorologiczne takie jak Skjåk II (22,5 mm) i Blanktjernmoen (22,9 mm) notowały opady znacznie niższe niż średnia, o odpowiednio 14 i 44 proc.

Opady w Norwegii we wrześniu 2025. Porównanie z okresem 1991-2020.Lars Grinde/MET

Przekroczenie wieloletnich średnich temperatur w całym kraju oraz ustanawianie rekordów zwłaszcza na północy Norwegii i w Arktyce pokazują, że wrzesień 2025 r. wpisuje się w szerszy kontekst zmian klimatycznych. Meteorolodzy podkreślają, że to kolejny rok, w którym sezon letni wkracza w okres tradycyjnie znany jako jesień.