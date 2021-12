Obowiązkowe testy na covid-19 na granicy. Trzeba za nie płacić?

Otrzymujemy od czytelników wiele pytań dotyczących kosztów wykonania obowiązkowych testów na koronawirusa po przyjeździe na terytorium Norwegii. Dziś wyjaśniamy tę kwestię.

Z własnej kieszeni

Podróżny będzie już jednak musiał z własnej kieszeni opłacić wykonanie testu, jeśli z Norwegii podróżuje do innego państwa, którego władze np. wymagają przedstawienia negatywnego wyniku badania na koronawirusa.



W tym wypadku ceny wahają się od kilkuset koron do ponad dwóch tysięcy. Np. na lotnisku w Oslo wykonanie testu na covid-19 to koszt od 995 NOK do 2500 NOK w zależności od tego, jak szybko chce się otrzymać wynik testu. Na stacji testowej na lotnisku w Stavanger szybki test antygenowy to koszt 950 NOK, test PCR - 2250 NOK. Na lotnisku w Bergen szybki test antygenowy kosztuje 1190 NOK, a test PCR 2500 NOK.