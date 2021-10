Obfite opady w Oslo i Viken: meteorolodzy ostrzegają przed lokalnymi podtopieniami

Obfite opady mogą przyczynić się do powodzi, ale również uzupełnienia zbiorników retencyjnych. /zdjęcie poglądowe, materiały prasowe If

Początek października przyniesie do części Norwegii obfite opady deszczu. Synoptycy informują, że nadmiar wody może doprowadzić do podtopień i drobnych osuwisk. Te mogą spowodować straty gospodarstw domowych oraz przyczynić się do zamknięcia dróg lokalnych.

Od piątku, pierwszego października, do soboty utrzymywać się będą dwa żółte ostrzeżenia w Oslo oraz w części Viken. W Østfold, Akershus i Oslo spodziewane są obfite opady deszczu, sięgające 50 mm. Utrzymujące się trudne warunki atmosferyczne mogą doprowadzić do występowania lokalnych powodzi, podtopień oraz osuwisk.



– Na zagrożonym obszarze występowanie opadów będzie różne. Trudno wskazać, w którym miejscu będzie padało najmocniej. [...] Musimy być na bieżąco z sytuacją i pamiętać o oczyszczeniu rynien i innych elementów, które odpowiadają za swobodne odprowadzenie wody – ostrzegają pracownicy Instytutu Meteorologicznego.

Det er sendt ut gult farevarsel for lokalt mye regn i Østfold, Akershus og Oslo Nedbørmengdene vil variere, men det kan komme opp mot 40 til 50 millimeter fra fredag formiddag frem til lørdag morgen pic.twitter.com/RQrQKULKDV — Meteorologene (@Meteorologene) September 30, 2021

Według prognoz sytuacja powinna ustabilizować się 2 października, około 10:00. Do tego momentu szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy. Nadmiar opadów może doprowadzić do zalegania wody na jezdni oraz wylewu potoków i rzek z koryt. Sytuacja może doprowadzić do zamknięcia dróg oraz zmiany organizacji ruchu.