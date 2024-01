Norweskie rodziny zamieszane w handel dziećmi? Część adopcji zagranicznych wstrzymana

Informacje wskazujące, że część adopcji mogła być przeprowadzona w sposób nielegalny:



1. Tajlandia – ryzyko korupcji, system płatności niezgodny z ustawą o adopcji, brak pewności co do faktu, czy rodzice biologiczni wyrazili zgodę na adopcję;

2. Tajwan – brak transparentności co do systemu płatności i zaangażowania rodziców biologicznych w proces adopcyjny;

3. Filipiny – wysokie ryzyko fałszowania dokumentów, system płatności niezgodny z zapisami Konwencji Haskiej.