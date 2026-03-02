Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Norweski rząd chce przyjąć więcej uchodźców. Gminy już teraz nie dają rady

Redakcja

02 marca 2026 09:11

Norweski rząd chce przyjąć więcej uchodźców. Gminy już teraz nie dają rady

Wzrost liczby uchodźców wiązany jest z niestabilnością globalną. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Rząd Norwegii zwrócił się do gmin o osiedlenie w 2026 roku 16 tys. uchodźców. To o 3 tys. więcej niż pierwotnie zakładano. Decyzję ogłosiło Ministerstwo Pracy i Integracji. Korekta wynika z nowych prognoz dotyczących napływu uchodźców.

Ministerstwo poinformowało, że prognozy wskazują na wzrost zapotrzebowania na osiedlenia w 2026 roku. W ostatnich miesiącach liczba przyjazdów była wysoka. Dotyczy to szczególnie młodych mężczyzn z Ukrainy. Informację przekazała Minister Pracy i Integracji Kjersti Stenseng z Partii Pracy.

Minister zaznaczyła, że Norwegia nie może przyjmować większej liczby uchodźców, niż jest w stanie zintegrować. Wiele gmin sygnalizuje presję na lokalne usługi. Sytuacja ma być traktowana poważnie. Rząd wskazuje na konieczność dostosowania skali przyjęć do realnych możliwości.
Norwegia przyjmie mniej uchodźców niż zakładała? Gminy chcą od państwa więcej pieniędzy

Gminy poniżej założeń

W ubiegłym tygodniu poinformowano, że gminy nie osiągną celu osiedlenia 13 tys. uchodźców w 2026 roku. Około 200 z 332 samorządów przekazało już swoje decyzje. Nie wiadomo, jak duże będzie odchylenie od planu. Informowała o tym Nina Gran z organizacji KS.

Wiele gmin wskazuje na trudną sytuację finansową. Część zapowiada, że nie przyjmie żadnych uchodźców. Na początku 2025 roku w Norwegii było osiedlonych 71 313 uchodźców z Ukrainy.
Niektóre gminy deklarują brak zgody na osiedlenia.

Niektóre gminy deklarują brak zgody na osiedlenia.Fot. Thomas Bjørnflaten/Nyebilder (materiały prasowe OBOS)

Od 2022 roku norweskie gminy osiedliły łącznie blisko 100 tys. uchodźców. Ministerstwo podkreśla, że wprowadzono działania na rzecz kontrolowanej i zrównoważonej imigracji. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której Norwegia przyjmie nieproporcjonalnie dużą liczbę uchodźców względem innych krajów nordyckich. Rząd deklaruje gotowość do wprowadzenia kolejnych zaostrzeń w polityce migracyjnej i integracyjnej, jeśli rozwój sytuacji będzie tego wymagał.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

