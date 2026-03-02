Norweski rząd chce przyjąć więcej uchodźców. Gminy już teraz nie dają rady

Wzrost liczby uchodźców wiązany jest z niestabilnością globalną. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Rząd Norwegii zwrócił się do gmin o osiedlenie w 2026 roku 16 tys. uchodźców. To o 3 tys. więcej niż pierwotnie zakładano. Decyzję ogłosiło Ministerstwo Pracy i Integracji. Korekta wynika z nowych prognoz dotyczących napływu uchodźców.

Ministerstwo poinformowało, że prognozy wskazują na wzrost zapotrzebowania na osiedlenia w 2026 roku. W ostatnich miesiącach liczba przyjazdów była wysoka. Dotyczy to szczególnie młodych mężczyzn z Ukrainy. Informację przekazała Minister Pracy i Integracji Kjersti Stenseng z Partii Pracy.



Minister zaznaczyła, że Norwegia nie może przyjmować większej liczby uchodźców, niż jest w stanie zintegrować. Wiele gmin sygnalizuje presję na lokalne usługi. Sytuacja ma być traktowana poważnie. Rząd wskazuje na konieczność dostosowania skali przyjęć do realnych możliwości.

Gminy poniżej założeń W ubiegłym tygodniu poinformowano, że gminy nie osiągną celu osiedlenia 13 tys. uchodźców w 2026 roku. Około 200 z 332 samorządów przekazało już swoje decyzje. Nie wiadomo, jak duże będzie odchylenie od planu. Informowała o tym Nina Gran z organizacji KS.



Wiele gmin wskazuje na trudną sytuację finansową. Część zapowiada, że nie przyjmie żadnych uchodźców. Na początku 2025 roku w Norwegii było osiedlonych 71 313 uchodźców z Ukrainy.

Niektóre gminy deklarują brak zgody na osiedlenia.Fot. Thomas Bjørnflaten/Nyebilder (materiały prasowe OBOS)

Od 2022 roku norweskie gminy osiedliły łącznie blisko 100 tys. uchodźców. Ministerstwo podkreśla, że wprowadzono działania na rzecz kontrolowanej i zrównoważonej imigracji. Celem jest uniknięcie sytuacji, w której Norwegia przyjmie nieproporcjonalnie dużą liczbę uchodźców względem innych krajów nordyckich. Rząd deklaruje gotowość do wprowadzenia kolejnych zaostrzeń w polityce migracyjnej i integracyjnej, jeśli rozwój sytuacji będzie tego wymagał.