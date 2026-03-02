Norweski rząd chce przyjąć więcej uchodźców. Gminy już teraz nie dają rady
02 marca 2026 09:11
Wzrost liczby uchodźców wiązany jest z niestabilnością globalną. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Minister zaznaczyła, że Norwegia nie może przyjmować większej liczby uchodźców, niż jest w stanie zintegrować. Wiele gmin sygnalizuje presję na lokalne usługi. Sytuacja ma być traktowana poważnie. Rząd wskazuje na konieczność dostosowania skali przyjęć do realnych możliwości.
Gminy poniżej założeń
Wiele gmin wskazuje na trudną sytuację finansową. Część zapowiada, że nie przyjmie żadnych uchodźców. Na początku 2025 roku w Norwegii było osiedlonych 71 313 uchodźców z Ukrainy.
Niektóre gminy deklarują brak zgody na osiedlenia.Fot. Thomas Bjørnflaten/Nyebilder (materiały prasowe OBOS)
