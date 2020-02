Norweska wódka i akvavit z prestiżowym oznaczeniem. Znalazły się na liście chronionych produktów

Oryginalne tylko z kraju fiordów

Norweska wódka, czyli norsk vodka, jest znana ze swojego neutralnego zapachu i wyraźnego, czystego smaku, które sprawiają, że idealnie nadaje się jako składnik rozmaitych koktajli. Powstaje z ziemniaków lub zboża, a sposób jej produkcji, sięgający 1531 roku w Bergen, wymaga trzech etapów. Co jednak najważniejsze, zgodnie z przyznanym oznaczeniem PGI musi zostać wyprodukowana na terenie Norwegii.



Podobnie akvavit (norsk akevitt), który w czwartek razem z wódką dołączył do listy chronionych regionalnych produktów. To z kolei mocniejszy napój alkoholowy z wyczuwalnymi nutami ziół i przypraw i zapachu przypominającym kminek bądź koper. Leżakuje w drewnianych beczkach, a tradycyjnie spożywa się go w okresie bożonarodzeniowym i przy okazji ważnych wydarzeń.